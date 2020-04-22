Нафтокриза вдарить головним чином по простих росіянах – Казарін

Обвал цін на нафту безумовно відіб'ється на економіці Росії, негативні наслідки падіння якої ляже повністю на плечі пересічних росіян.

Про це написав у своєму блозі журналіст Павло Казарін.

"Якщо нафта марки Urals буде коштувати близько $30, то російському Центробанку для підтримки курсу рубля доведеться щодня продавати до $150 млн. Фонд національного добробуту РФ встиг накопичити $123 млрд – і при подібній динаміці його може вистачити для балансування нафтових цін на два-три роки", – підкреслив Казарін.

За його словами, собівартість видобутку російської нафти – 20 доларів (у Саудівській Аравії - $9), при цьому частка нафти у ВВП Росії – 15%. Журналіст також зауважив, що Кремль встиг зібрати $560 млрд золотовалютних резервів, але вся архітектура прогнозів поки не виглядає для Росії оптимістично. Зовнішні запозичення обмежені через санкції. За прогнозами голови Рахункової палати РФ Олексія Кудріна, безробіття в РФ може зрости втричі.

"Нафта стала дешевшати після анексії Криму – і після цього на роль нової нафти були призначені російські громадяни. І немає особливих підстав думати, що цього разу Кремль вирішить вчинити інакше", - написав Казарін.

Швидше за все, за словами журналіста, Москва вибере вектор, коли "маленька людина буде ставати ще менше", а в поясах стануть проколювати нові дірки. "Тату, ти будеш менше пити? Ні, синку, ти будеш менше їсти", - прокоментував так журналіст ситуацію, яка чекає росіян у найближчому майбутньому.

журналист ситуацию, которая ждет россиян в ближайшем будущем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У березні на країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року й побили рекорди 18-річної давності.

Країни ОПЕК+ у результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

У понеділок, 20 квітня, слідом за обвалом ціни на нафту марки WTI різко знизилася і вартість російської Urals.

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