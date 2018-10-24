Війна з "Газпромом": "Нафтогаз" заручиться підтримкою РНБО

НАК "Нафтогаз України" попросив Кабінет міністрів винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони "питання необхідності негайно вжити заходів для захисту інтересів України як держави-транзитера природного газу в ЄС".

"Статус держави-транзитера є ключовим для забезпечення економічної та енергетичної безпеки, а також оборони всієї країни і гарантією утримання Російської Федерації від продовження агресивних збройних дій проти нашої країни", — йдеться у листі в.о. глави "Нафтогазу" Сергія Коновца до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, передає ЕП.

Значна частина листа присвячена проблемі затримки реалізації плану анбандлінгу "Нафтогазу", яку в компанії пов'язують із позицією "Газпрому". Зокрема, російський газовий монополіст відмовляється переукладати діючий транзитний контракт із новим оператором ГТС, який створюється на заміну "Укртрансгазу".

"Ні Єврокомісія, ні НКРЕКП не роблять реальних кроків для зміни ситуації. Так, нещодавнє розслідування Єврокомісії із питання порушення "Газпромом" конкурентного законодавства, проігнорувало докази про те, що дії "Газпрому" в Україні мають вплив на ринок ЄС", — йдеться у листі.

У зв'язку з цим НАК попросив довести цю інформацію до відома РНБО, який повинен доручити уряду "внести зміни у план реструктуризації "Нафтогазу". При цьому НАК наполягає на необхідності прийняти на Раді нацбезпеки рішення, яким Кабміну доручать розробити план дій на випадок повної відсутності транзиту газу через територію України.

За попередньою інформацією, підняті НАК питання уже були адресовані для опрацювання на НКРЕКП і Міненерго, після чого узгоджена позиція може бути озвучена на РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" із більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. Водночас у НАК наголосили, що розірвати контракт "Газпрому" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення із російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.