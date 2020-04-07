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7 квітня • оновлено в 21:41
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"Нафтогаз" підготував нові претензії до "Газпрому" на $ 17 млрд

3.2т
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Команда виконавчого директора НАК "Нафтогаз-України" Юрія Вітренка підготувала нові претензії до російської компанії "Газпром".

Сума претензій складає 17,3 мільярда доларів, повідомив Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

"Нафтогаз" підготував нові претензії до "Газпрому" на $ 17 млрд

"З ним ("Газпромом") в грудні минулого року від імені "Нафтогазу" я підписав контракт про транзит з гарантованим доходом 7,2 мільярда доларів. Тепер цей контракт потрібно виконувати і робити так, щоб він не зірвався, і щоб "Газпром" не був звільнений від обов'язку сплатити нам ці 7,2 мільярда", – уточнив він.

Вітренко додав, що в зв'язку з цим його команда сформулювала і представила наглядовій раді "Нафтогазу" додаткові питання до російської компанії на суму ще 17,3 мільярда доларів.

За словами виконавчого директора, якщо ці претензії будуть узгоджені, на компанію чекає багато роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, транзит газу через Україну в першому кварталі 2020 року впав удвічі в порівнянні з обсягами, які були прокачані в минулі роки.

При цьому російський "Газпром", не дивлячись на зниження обсягів, заплатив за повною вартістю – до цього його зобов'язує контракт.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
ринок газу
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз"
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Пусть Нафтогаз свои претензии и засунет их себе в задницу.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кубанский Николай, уже на 2 ярда засунули!)))
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
После внесения поправок в Конституцию решения судов будут необязательны к выполнению.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Яворский Сергей, российского имущества много за рубежем, г н и д а!)))
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
На колени -)
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1
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Всея Руси Князь, опять сосать будешь?
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1
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Всея Руси Князь, с о с и
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