Нафта показала рекордне зростання з початку року: що трапилося

Ціни на нафту марки Brent показали найбільше тижневе зростання з січня – 6,7%.

Водночас WTI показала зростання на 5,9%, що стало найвищим показником з червня, повідомляє РБК.

"Зростання на цьому тижні залежить від обіцянок, даних саудитам. Є трохи більше віри, що вони зроблять те, що сказали", – повідомив старший аналітик Tradition Energy Жене МакГіліан.

За словами аналітика Price Futures Group Філа Флінна, питання полягає у тому, чи зможе Саудівська Аравія переконати ринок, що вона в змозі забезпечити свої нафтові родовища.

При цьому вартість ф'ючерсів Brent в суботу, 21 вересня, на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,77 долара за барель.

Це на 0,6% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

ICE Futures

Котирування Brent виросли ICE Futures

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,5% – до 58,45 долара за барель.

Котирування WTI зросли ICE Futures

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.

Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.

Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктів.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту початку торгів у 1988 році.

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