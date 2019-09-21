Нафта показала рекордне зростання з початку року: що трапилося

Ціни на нафту марки Brent показали найбільше тижневе зростання з січня – 6,7%.
Водночас WTI показала зростання на 5,9%, що стало найвищим показником з червня, повідомляє РБК.
"Зростання на цьому тижні залежить від обіцянок, даних саудитам. Є трохи більше віри, що вони зроблять те, що сказали", – повідомив старший аналітик Tradition Energy Жене МакГіліан.
За словами аналітика Price Futures Group Філа Флінна, питання полягає у тому, чи зможе Саудівська Аравія переконати ринок, що вона в змозі забезпечити свої нафтові родовища.
При цьому вартість ф'ючерсів Brent в суботу, 21 вересня, на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,77 долара за барель.
Це на 0,6% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.
ICE Futures
Котирування Brent виросли
ICE Futures
Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,5% – до 58,45 долара за барель.
Котирування WTI зросли
ICE Futures
Ціни на нафту виросли
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.
Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.
Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.
Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктів.
Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.
У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту початку торгів у 1988 році.
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