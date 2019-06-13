Нафта подорожчала після різкого обвалу: експерт пояснив, що відбувається

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 13 червня, під час азіатських торгів виросли після обвалу, який стався за день до цього.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла до 60,66 долара за барель, що на 1,1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,53% – до 51,41 долара за барель.

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Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

Водночас ціна російської нафти Urals знизилася на 2,3% до 56,43 долара за барель

Котирування Urals впали Maanimo

Зниження котирувань напередодні відбулося через публікацію звіту Міністерства енергетики Сполучених Штатів, повідомляє "Інтерфакс".

Зокрема, американські запаси нафти минулого тижня зросли на 2,2 млн барелів, до максимального обсягу з липня 2017 року, хоча аналітики чекали їхнього зниження на 1 млн барелів.

"Ринок чекає сигналів прогресу в торгових переговорах США з Китаєм, а також намагається зрозуміти, чи буде зростання запасів пального в Штатах нівелюватися за рахунок попиту в літній сезон водіння", – підсумував аналітик HI Investment&Futures Уїлл Юн.

Ціни на нафту зросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиск на ринок також надає рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за тривалого конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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