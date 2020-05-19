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19 травня • оновлено в 10:10
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Нафта Brent подорожчала до максимальних рівнів і пробила нову позначку

  • Brent пробила позначку в 35 доларів за барель

  • Попит на нафту в Китаї почав збільшуватися, що призвело до зростання цін

  • Історична угода ОПЕК про скорочення видобування посприяла зростанню цін

3.4т
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У вівторок, 19 травня, еталонні марки нафти Brent і WTI подорожчали до максимальних рівнів із 11 березня 2020 року.

Як повідомляє "Інтерфакс", барель нафти Brent із постачанням у липні подорожчав на лондонській біржі ICE Futures на $0,26 (0,75%) – до $35,07 за барель.

Барель нафти WTI з постачанням у червні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зріс на $0,73 (2,29%) – до $32,55 за барель.

Термін дії червневих контрактів мине із завершенням торгів у вівторок. Більш активно торгуються липневі ф'ючерси на WTI. 19 травня подорожчали на $0,31 (0,98%) – до $31,96 за барель.

Нафта Brent подорожчала до максимальних рівнів і пробила нову позначку

"Відкладений попит, введені стимули, а також історичне скорочення видобування сприяють зростанню оптимізму на ринку поряд із реальним підвищенням попиту на нафту", – зазначив головний аналітик The Price Futures Group Філ Флінн.

Джерела Bloomberg стверджують, що попит на нафту в Китаї практично повернувся до рівнів, що спостерігалися до того, як влада країни запровадила загальнонаціональний "локдаун" для запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Китай є другим за величиною у світі споживачем нафти, поступаючись лише США, і швидке відновлення попиту в цій країні позначається на цінах на нафту.

Зростання оптимізму щодо попиту на нафту, можливо, обґрунтоване, з огляду на те, що виробнича активність у Китаї відновлюється та спостерігається відновлення попиту на бензин, оскільки жителі КНР почали знову користуватися автомобілями, зауважують експерти AxiCorp.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 травня вартість бареля нафти марки Brent із постачанням у липні вперше з початку нафтової війни подолала позначку $34.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Світові ціни на нафту
Теги
нафта Brent WTI
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