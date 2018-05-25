Нафта б'є рекорди: НБУ пояснив, чого чекати українцям

Національний банк прогнозує, що вплив рекордного за останні чотири роки зростання цін на нафту на Україну залишається нейтральним.

"Коли аналітики дивляться і аналізують вплив цін на нафту на країни з ринками, що розвиваються, то Україна завжди знаходиться в нейтральній категорії", - заявив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб, передає "Сегодня .

За його словами, це пояснюється особливостями ціноутворення на сировинних ринках світу.

"З ростом цін на нафту ростуть і інші ціни на сировинні товари. Це і продовольчі товари (зерно, кукурудза), і метали. Тобто слабкість з імпортної боку як би компенсується тим, що з експортної боку ростуть ціни", - повідомив Сологуб.

При цьому заступник голови НБУ зазначив, що за останні роки світовий ринок нафти помітно змінився.

"Далі будемо дивитися... Брати старі моделі, які працювали 10-15 років тому, не має сенсу", - резюмував Сологуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту відновили підйом на тлі скорочення запасів у США і нових побоювань, пов'язаних з геополітичною напруженістю на Близькому Сході і на Корейському півострові. Brent і WTI оновлюють максимуми з осені 2014 року, при цьому спред між ними як і раніше збільшується, сигналізуючи про високий попит в Європі і Азії.