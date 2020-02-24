Національне антикорупційне бюро України взялося за суддю, через яку нафтопровід з Росії опинився під контролем оточення народного депутата та голови політради партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука.

Зокрема НАБУ отримало доступ до оригіналів матеріалів справи щодо визнання права власності на частини нафтопродуктопроводів "Самара-Західний напрямок" та "Грозний-Армавір-Трудова", яку розглядав Господарський суд Рівненської області. Про це свідчить ухвала Солом'янського райсуду Києва.

Відповідні трубопроводи були побудовані за часів Радянського Союзу і перебували у всесоюзній власності. Після проголошення незалежності трубопроводи загальною протяжністю 1 433 км мали перейти у власність держави на підставі правонаступництва.

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Однак службові особи компанії "ПрикарпатЗахідтранс", яка є "дочкою" російської акціонерної компанії "Транснафтопродукт", зазначені трубопроводи у власність України не передали.

Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена на суму понад 8 млн доларів.

У 2015 році російський оператор нафтопродуктів "Транснефть" заявив про продаж "ПрикарпатЗахідтрансу".

Власником української фірми вказана швейцарська фірма ITC Industry Trading Company SA німця Анатолія Шефера, який пов'язаний з угрупуванням Віктора Медведчука.

За даними ЗМІ, ITC має десятирічний контракт на поставку дизеля від "Роснафти" на суму до 50 млрд доларів, який не передбачає поставок палива в Україну від когось крім російської держкомпанії Ігоря Сєчіна. Останній є товаришем президента РФ Володимира Путіна.

Національне антикорупційне бюро України взялося за суддю, через яку нафтопровід з Росії опинився під контролем оточення Віктора Медведчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук особисто зізнався, що його дружина, відома телеведуча Оксана Марченко володіє бізнесом у Росії. При цьому він уточнив, що "вона володіє, а керую я".

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