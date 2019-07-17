НАБУ влаштувало масштабні обшуки на Черкащині: у справі замішаний депутат

Детективи НАБУ 4 липня провели обшук у квартирі депутата Черкаської обласної ради Михайла Мушієка в рамках кримінального провадження про можливе недостовірне декларування.

Про це йдеться у постанові слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва Вікторії Жовноватюк від 11 липня, передає "Слово і Діло".

За версією слідства, депутат міг недостовірно заповнити електронні декларації за 2017-2018 роки, які відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Детективи вважають, що Мушієк у цих деклараціях не вказав відомості про витрату 994 тис. гривень як оплати пайового внеску в обслуговуючому кооперативі "Житлово-будівельний кооператив "Черкасибуд 17".

У зв'язку з цим детективи провели обшук у помешканні Мушієка. Так, у ході слідчої дії правоохоронці вилучили низку документів, що містять відомості про витрати депутата і про виконавців робіт, хоча сам політик заперечував факт укладення договорів про пайову участь з ОК МЖК "Черкасибуд 17".

Михайло Мушієк slovoidilo.ua

Крім того, у депутата знайшли копії судових постанов, винесених у рамках кримінального провадження щодо нього, зокрема про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи на гараж, який перебуває у володінні Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міськради, а також про тимчасовий доступ до документів ОК МЖК "Черкасибуд 17" за договорами про сплату пайових внесків Мушієка.

Водночас детектив зазначав, що хоч постановою суду і не було надано прямого дозволу на вилучення цих речей, але вони мають значення для кримінального провадження. Тому в НАБУ просили суд накласти арешт на вилучене майно, зокрема квитанції; заяви на видачу та виплату грошей; акт здачі-приймання робіт; акт виконаних робіт; рахунок-фактура та інше. Вивчивши клопотання, суддя його задовольнив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня до будинку міського голови Черкас Анатолія Бондаренка прийшли з обшуком детективи НАБУ. Слідчі дії представники НАБУ проводили в рамках справи, порушеної за фактом декларування недостовірної інформації.

Йшлося про внесені відомості з приводу подарованого годинника, користування автомобілем Lexus і незадекларованої квартири.

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