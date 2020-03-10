На закордонні візити Зеленського виділять удвічі більше грошей

Державне управління справами запланувало підвищити витрати на закордонні візити президента Володимира Зеленського та його делегації з 41,2 млн грн до 79,1 млн грн.

Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на офіційну відповідь відомства.

Крім того, утримання державних резиденцій виросте з 108,9 млн грн до 120,1 млн грн. Водночас ДУС зазначає, що витрати на обслуговування й забезпечення діяльності президента в 2019 році склали майже 905 млн грн, а в 2020 році заплановані на рівні 916 млн грн.

Володимир Зеленський Скриншот

Проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачав збільшення витрат на президента на 4% – до 987 млн грн, однак Володимир Зеленський публічно пообіцяв, що підвищення не буде. У підсумку Держуправління справами затвердило 916 млн гривень на обслуговування глави держави в 2020 році, що на 3% менше, ніж у 2019-му.

До того ж із затверджених на 2019 рік 945 млн грн фактично було витрачено 904,8 млн грн, що менше за суму, заплановану на 2020 рік, – 916,2 млн грн.

Скорочення витрат заплановано на президентський автотранспорт (зі 153 млн грн до 128,8 млн грн) і забезпечення функціонування державного авіаційного підприємства "Україна" (з 223,8 млн грн до 206,2 млн грн).

Фінансування інших потреб у 2020 році передбачено на приблизно тому ж рівні, що й у 2019-му.

Так, заплановано незначне підвищення витрат безпосередньо на забезпечення діяльності президента та його Офісу – з 313 млн грн до 316,2 млн грн, на організацію офіційних і представницьких заходів за участю Зеленського – з 26,6 млн грн до 27,4 млн грн, а також на постійне Представництво президента в Криму (за фактом – в Херсоні) – з 6,8 млн грн до 8,1 млн грн.

Також видатки заплановано незначно скоротити на авіаперевезення Зеленського по Україні – з 14,1 млн до 12 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році на обслуговування президента України Петра Порошенка, його Адміністрації та інших служб витратили 1 млрд грн.

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