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24 січня • оновлено в 11:08
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Затримається на роки: "газопроводу Путіна" напророкували проблеми через санкції США

1.3т
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Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" через американські санкції затримається на два або більше роки.

"Цей проєкт дає Росії можливість шантажувати країни Східної Європи, як вона це робила кілька разів у минулому", – повідомив директор Євразійського центру Атлантичної ради США (Atlantic Council) Джон Гербст у коментарі liga.net.

За його словами, максимальні ризики для України в енергетичному секторі, як і раніше, пов'язані із зусиллями Кремля політизувати питання газу.

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Водночас Гербст зазначив, що найбільша можливість – продовжувати реформу в газовому секторі й модернізувати газотранспортну систему.

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" через американські санкції затримається на два або більше роки

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" через американські санкції затримається на два або більше роки

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

  • Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Западные друзья Украины весьма благодарны за понесенные ими убытки и не полученную прибыль из за задержки строительства СП-2. Ответка прилетит, можете не сомневаться
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Не ссыте. Максимум 12 месяцев и остаточно прощавай.
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Хо Хол
Хо Хол
Лучше бы про доклад ЦРУ написали
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