На Україну чекає масштабний ремонт доріг: які траси побудують в 2020 році

Кабінет міністрів України оголосив про плани побудувати і відремонтувати в 2020 році не менше 4 тис. км доріг місцевого і державного значення.

Де і які дороги має намір будувати уряд Олексія Гончарука, розповів в ефірі ObozTV експерт у транспортній сфері, колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава.

Як повідомив Кава, міжнародні фінансові організації виділять Україні 900 млн євро, які будуть спрямовані на будівництво північного об'їзду міста Львів протяжністю 22,5 км.

"Це дозволить суттєво покращити сполучення багатьох міст України з Польщею. Зараз, якщо люди під'їжджають до Львова з боку Тернополя або Рівного, для того, щоб потрапити на одну з доріг в напрямку Польщі, треба їхати південним півколом близько 45 км. Ця дорога має дві , в деяких випадках три смуги. Там постійно виникають затори. Для того, щоб проїхати ці 45 км, як правило потрібна година-година двадцять. Північним об'їздом можна буде проїхати за 10 хв", – розповів він.

За словами експерта, в планах Кабміну закладено небагато доріг, які можуть бути побудовані з нуля протягом 2020 року.

"Це північний об'їзд міста Рівного протяжністю 8 км, це південний об'їзд міста Берегове в Закарпатській області, це добудова об'їзної дороги в місті Дунаївці на Хмельниччині на ділянці траси Н-03 між Хмельницьким і Чернівцями. Важливі об'єкти дійсно дадуть хороший соціальний ефект, і вони можуть бути побудовані протягом цього року", – зазначив Кава.

Колишній заступник міністра розповів, що за рахунок коштів міжнародних донорів почнеться будівництво об'їздів навколо Львова і Тернополя. Але ці об'єкти більш масштабні, тому навряд чи будуть добудовані в 2020 році.

Крім нового будівництва, в Кабміні планують реконструкцію низки автошляхів. Підвищення дороги до першої категорії передбачає будівництво мінімум двох смуг у кожен бік з розподільною частиною.

"Роботи з реконструкції будуть виконуватися на північному об'їзді Житомира. Цей проект був розпочатий на початку минулого року, там працює велика китайська компанія "Сіногідро". До кінця цього року вона має завершити реконструкцію. По суті, від Києва до Рівного буде повністю чотири смуги руху, по дві в кожен бік. Об'їзд Житомира був вузьким місцем", – розповів експерт.

"Цього року планується завершити реконструкцію траси М-03 від Борисполя до Полтави. Там близько 300 км. Роботи будуть сконцентровані на ділянці від Лубен до Полтави. Минулого року завершили реконструкцію об'їзду Лубен, зараз там чотири смуги замість двох, люди економлять близько 10 хв на цьому проїзді. І від Лубен до Полтави також буде повністю 4 смуги", – повідомив він.

Також колишній заступник міністра зазначив, що в місті Решетилівка, 30 км не доїжджаючи до Полтави, почнеться відгалуження на трасу Н-31 в напрямку Дніпра. В результаті жителі Дніпра, Запоріжжя та південної частині Донецької області отримають якісне сполучення зі столицею.

"Що стосується продовження швидкісного шосе на 4 смуги від Запоріжжя до Маріуполя, то це абсолютно не має ніякого сенсу, тому що зараз це тупиковий напрямок, і вкладати десятки мільярдів гривень в цю дорогу жодного сенсу немає", – уклав Кава.

dnpr.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував в Україні вже з 1 березня масштабне будівництво доріг. За його словами, уряд має намір відремонтувати і побудувати за рік не менше 4 тис. км доріг місцевого і державного значення. Для цього в Дорожньому фонді закладено понад 66 млрд грн.

Також Кабмін має намір відмовитися від ямкового ремонту доріг, що дозволить ліквідувати популярну схему розкрадання бюджетних грошей.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!