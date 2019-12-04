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4 грудня • оновлено в 13:36
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На Україну чекає колапс із пенсіями: у Гончарука знайшли рішення

5.4т
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Кабінет міністрів України затвердив нові тарифи на доставку пенсій та грошових виплат.

Зокрема, нові тарифи в містах складуть 1,15% суми. Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Водночас у селах і селищах міського типу доставка пенсій коштуватиме українцям 2,3% від суми виплати.

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За словами Гончаренка, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 4 грудня. У такий спосіб Кабінет міністрів відреагував на погрози "Укрпошти" припинити доставку пенсій українцям.

Водночас уряд додав 283 млн гривень Пенсійному фонду на виплату субсидій у грошовій формі. Запланованої суми в розмірі 10 млрд гривень не вистачило.

Кабінет міністрів відреагував на погрози "Укрпошти" припинити доставку пенсій українцям

Кабінет міністрів відреагував на погрози "Укрпошти" припинити доставку пенсій українцям

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Накопичувальна пенсійна система Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
Накопичувальна пенсія Укрпошта
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Хо Хол
Хо Хол
Хорошая новость)
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1
1
Исаенко Оксана
Исаенко Оксана
Луковникова Елена, был олигархический переворот, а людей как всегда использовали в темную
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1
0
Луковникова Елена
Луковникова Елена
Хо Хол, а за что стоял майдан?)))
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1
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