На Україну чекає колапс із пенсіями: у Гончарука знайшли рішення

Кабінет міністрів України затвердив нові тарифи на доставку пенсій та грошових виплат.
Зокрема, нові тарифи в містах складуть 1,15% суми. Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Водночас у селах і селищах міського типу доставка пенсій коштуватиме українцям 2,3% від суми виплати.
За словами Гончаренка, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 4 грудня. У такий спосіб Кабінет міністрів відреагував на погрози "Укрпошти" припинити доставку пенсій українцям.
Водночас уряд додав 283 млн гривень Пенсійному фонду на виплату субсидій у грошовій формі. Запланованої суми в розмірі 10 млрд гривень не вистачило.
Кабінет міністрів відреагував на погрози "Укрпошти" припинити доставку пенсій українцям
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ще в 2018 році генеральний директор "Укрпошти" заявляв, що з 1 січня 2019 року компанія більше не доставлятиме пенсії, оскільки це економічно невигідно.
Після цього в Кабміні заявили, що не допустять припинення доставки пенсій, а також запропонував звільнитися менеджменту українського державного оператора поштового зв'язку.
У підсумку президент запропонував Кабінету міністрів виділити 500 млн гривень з державного бюджету, щоб забезпечити "Укрпошті" компенсацію витрат на доставку пенсій.
Однак вже влітку 2019 року директор "Укрпошти" знову заявив, що компанія припинить доставку пенсій з 1 січня 2020 року, якщо не буде виконана умова надання економічно обґрунтованого або ринкового тарифу з боку уряду та Пенсійного фонду.
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