На українців чекають нові податки у 2021 році: за що доведеться платити

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що 2021 року парламент ухвалить низку нових ініціатив щодо податків.

"Ми обов'язково боротимемося з "тінню" у всіх її виявах, у всіх сферах, і на це буде спрямовано наші нові законодавчі ініціативи", – повідомив народний депутат від "Слуги народу" в інтерв'ю "Сегодня".

Зокрема, Гетманцев вказав на так званий податок на поставлений дохід. Йдеться про оподаткування сільського господарства, яке нині перебуває в тіні. Цей законопроєкт уже на розгляді в залі, чекає ухвалення.

Також глава комітету Верховної Ради з питань фінансів прокоментував так званий податок на Google.

"Ми просто коректуємо чинну систему справляння податків, щоб змусити транснаціональні корпорації платити податки в Україні. Нині за рекламу в інтернеті податки чомусь не беруться. А за борд на вулиці – беруться", – резюмував Гетманцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №4393 про звільнення народного депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Гетманцева хочуть звільнити "через незадовільну роботу на посаді".