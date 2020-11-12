На українців чекає карантин вихідного дня: по кому вдарить найболючіше

В Україні із суботи, 14 листопада, запроваджують карантин вихідного дня. Найболючіше він вдарить по сфері громадського харчування.

Як стверджують аналітики ​​компанії Poster, на вихідні випадає основна частина виторгу таких закладів, передає Na chasi.

На вихідних заробляють у середньому від тижневого обігу:

ресторани – 41%,

бари – 40%,

піцерії та кальянні – 35%,

фастфуд – 31%,

кондитерські – 30%,

кав'ярні – 27%,

пекарні – 25%.

"Карантин вихідного дня призведе до різкого спаду виторгу закладів, але постійні витрати водночас залишаться на рівні. Дослідження Poster базується на операційних даних близько 5000 закладів України. Дані за період із 6 січня по 8 листопада 2020 року", – зазначає видання.

Що зачинять на карантин вихідного дня з 00:00 суботи до 00:00 понеділка щонайменше на три тижні.

Зачинять:

Заклади харчування, крім їжі з собою.

Будівельні та інші магазини споживчих товарів.

ТРЦ та інші розважальні центри.

Спортзали, фітнес-центри, басейни.

Не проводитимуть масових заходів.

Дозволять працювати:

Супермаркетам і продуктовим магазинам.

Аптекам.

Транспорту з обмеженнями щодо кількості пасажирів – лише сидячі місця.

АЗС.

Дозволяються прогулянки в парках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада.

Проти такої ініціативи найперше виступили ресторатори: вони погрожували саботувати карантин і зібрали під Кабміном мітинг.

Уряд відновив і розширив програми підтримки бізнесу, які діяли під час введення карантину навесні.