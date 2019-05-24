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На Придніпровській ТЕС запустять електрофільтри — громадські активісти святкують перемогу

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На Придніпровській ТЕС до кінця 2019 року запрацюють електрофільтри. Громадські активісти домоглися їх установки після прийняття нового закону, а також 10 років переговорів.

Як розповіла OBOZREVATEL активістка Тетяна Лампика, в Дніпрі з проблемою низької екологічності ТЕС боролися давно. Ще 10 років тому юристи з організації "Екологія-Право-Людина", а також місцеві жителі, сформулювали головну вимогу до керівництва — встановити електричні фільтри.

"Істотні зміни почалися з 2014 року. Місцева адміністрація і правління ТЕС підписали меморандум, почався діалог. У цьому процесі брало участь багато людей, це і рядові чиновники, депутати, активісти, бізнесмени. Але все ж самий відчутний крок був зроблений на початку 2018 року, коли вступив в дію закон про оцінку впливу на навколишнє середовище", — пояснила Тетяна.

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Завдяки цьому нововведенню у активістів з'явилася можливість вносити свої вимоги і зауваження, прямо передавати їх керівництву будь-якого підприємства. В цьому випадку громадські активісти домоглися у Придніпровської ТЕС установки електричних фільтрів. Процес уже запущений і до кінця 2019 році механізм запрацює на 100%.

"Зараз все впирається у технологічний процес. Вони запустили спочатку пуско-накладку, на 50% відкрили всі потужності. Другий етап — на 75%, третій — на 100% до кінця 2019 року. Потім технологи підприємства зможуть всі дані з датчиків, заміряли рівень пилу, передати на перевірку в Метрологічну службу", — пояснила Лампика, а також підкреслила: "після цього ми зможемо повноцінно стежити за роботою ТЕС, розуміти, чи є десь порушення, або немає".

У четвер, 23 травня Тетяну Лампіку та інших активістів вперше впустили на територію електростанції, де вони ознайомилися з ходом установки тих самих фільтрів.

"Люди, кожен з нас може впливати і для цього беріть участь у процедурах оцінки впливу на навколишнє середовище, в громадських слуханнях. Ми написали 11 зауважень і 10 з них були враховані!", — захоплено розповіла про підсумки зустрічі активістка в своєму Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "ДТЕК Придніпровська ТЕС" включила в роботу енергоблок №10 після установки нового електрофільтру і переходу з імпортного антрациту на українське газове вугілля.

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УкраїнаДніпро
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