На носі вибори: на що вже навесні злетять ціни в Україні

Навесні в Україні подорожчають хліб і м'ясо. Всьому виною підвищення цін на електроенергію, цукор, яйця і зерно. До того ж у березні на українців чекають масові доплати до пенсій і монетизація субсидій. Люди отримають гроші та підуть закупатися в магазинах. Підприємці вигоди не проґавлять.

Що прогнозують фахівці і скільки коштуватимуть продукти навесні — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

В Україні подорожчає хліб. Це пов'язане як з виплатою державою готівки пенсіонерам, так і з монетизацією субсидій;

Експерти відзначають дедалі більшу залежність вартості продуктів від політики, а також тіньової роботи фабрик і виробництв. Так звана сезонність не завжди впливає на ціну.

Щоправда, катастрофи не буде. Незважаючи на вибори, значного і системного подорожчання очікувати не варто.

Що буде з хлібом

На думку фахівців, хліб дорожчатиме. Причин одразу кілька:

Зниження попиту через скорочення чисельності населення і рівня споживання;

Виробництво хлібобулочних продуктів йде у тінь. Виробництво збільшується, а оператори заявляють, що знижується. Значна частина приватних пекарень працює напівлегально;

У березні, перед президентськими виборами, мільйони українців отримають індексацію пенсій і монетизацію субсидій;

Загальносвітові тенденції — ціна на зерно зростає.

"Зростання ціни на хліб триватиме. Зараз наш хліб коштує значно дорожче, ніж у Польщі чи Литві. Я кажу про різницю до 30%, ми постійно порівнюємо це", — наголосив OBOZREVATEL голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, а також додав: "Незважаючи на це, знижується вартість ціни на хліб. Певною мірою це стабілізує її".

Хліб

Саме тому підвищення не буде катастрофічним. Найближчим часом збільшення буде на кілька відсотків.

"Людей зараз наситять гривнею, вони підуть її витрачати в магазини. Відповідно, підприємці спробують скористатися ситуацією. Адже логічно, пенсіонери підуть собі купувати не джинси, а хліб або інші продукти. Ще один пункт на користь подорожчання — збільшення тарифу на електроенергію. З березня виріс на третину. Логічно, виробники будуть змушені збільшити ціну продукції", — пояснив нам директор компанії "Агро-Центр" Дмитро Соломчук.

Що буде з іншими продуктами

На думку експертів, серед ходових продуктів варто звернути увагу на молоко і м'ясо.

"Ціна на молоко підвищиться несуттєво: 0,5-0,7% або залишиться на одному місці. Зараз збори молока мають збільшитися, тому ситуація буде стабільною. А м'ясо зростатиме, потроху, але все ж. Цього ми ніяк не уникнемо", — вважає Олексій Дорошенко.

М'ясо

При цьому в Україні все менше помітна так звана сезонність продуктів. Наприклад, влітку якимось чином кілограм моркви коштує понад 30 гривень. А в серпні минулого року Україна взагалі побила власний рекорд: незважаючи на урожай овочів, країна купувала всі складові борщового набору за кордоном.

Загалом на зміну ціни продуктів впливають кілька факторів. На них варто звернути увагу:

Політична ситуація в країні. Виробники і підприємці намагаються враховувати ризики.

Стабільність гривні, її співвідношення з доларом і євро.

Збільшення ціни на електроенергію, паливо, воду і газ.

Урожай.

Цікаві дані в цьому контексті наводить Інфляційний барометр. Це програма, яка розраховує середню вартість найпопулярніших продуктів. У ній можна подивитися, на скільки дорожчав буряк або помідори за тиждень, місяць або рік.

Цибуля

Наприклад, з 1 лютого по 3 березня найбільше подорожчало масло, на 4,5% (або 9 гривень). Зараз кілограм коштує в середньому 207 гривень. На 2 гривні подорожчала сметана, літр в середньому 63,8 гривень.

Ціни на основні продукти

Подешевшала за останній місяць курятина на 14 гривень (середня ціна 98 гривень). Не відстає і яловичина — 136 гривень за кілограм (мінус 13,5 гривень).

Цікаві дані наводить так званий індекс вареника. Для оцінки треба розрахувати вартість необхідних продуктів для приготування вареників за класичним рецептом на чотирьох осіб. Так, станом на 3 березня, середня вартість такої страви дорівнює 39,2 гривні. До порівняння, в листопаді минулого року аналогічний набір продуктів коштував би 30,04 гривні.

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Варто також додати, у Національному банку прогнозують інфляцію за підсумками 2019 року на рівні 6,3%. Тобто за фактом економічний прогноз кращий, ніж у 2018-му, коли інфляція була майже 10%. Можливо, тому цінових стрибків протягом року і не буде.

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