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На мовний скандал з McDonald's Росія відреагувала фразою "далі буде – скажи паляниця?"

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
2,5 т.
На мовний скандал з McDonald's Росія відреагувала фразою 'далі буде – скажи паляниця?'

Посольство Росії в США прокоментувало мовний скандал з McDonad's в Україні фразою "далі буде скажи паляниця?".

Про це посольство написало на своїй сторінці в Twitter. На повідомлення звернули увагу багато користувачів соцмережі.

"Прекрасна мова заслуговує кращого, ніж її вивчення "з McDonald's". Меню в Києві виключає мови нацменшин. У Москві воно охоплює всіх своїх гостей. Якщо знову відкриється у Криму, меню має бути складено усіма офіційними мовами – російською, українською та кримськотатарською", – сказано в повідомленні.

Россия отреагировала на языковой скандал с McDonald's

Россия отреагировала на языковой скандал с McDonald's

Варто відзначити, що Крим з 2014 року окупований Росією, міжнародна спільнота не визнає півострів як частину Росії. Зокрема, європейські країни та США ввели санкції проти Москви через анексію.

Россия отреагировала на языковой скандал с McDonald's

Россия отреагировала на языковой скандал с McDonald's

Россия отреагировала на языковой скандал с McDonald's

Россия отреагировала на языковой скандал с McDonald's

Россия отреагировала на языковой скандал с McDonald's

Россия отреагировала на языковой скандал с McDonald's

Дії Росії викликали реакцію у багатьох користувачів мережі. Дехто вказав на неправильне написання слова Kyiv англійською мовою. Посольство РФ ж написало – Kiev.

Реакція на повідомлення посольства РФ

Реакція на повідомлення посольства РФ

Реакція на повідомлення посольства РФ

Реакція на повідомлення посольства РФ

Реакція на повідомлення посольства РФ

Реакція на повідомлення посольства РФ

Реакція на повідомлення посольства РФ

Реакція на повідомлення посольства РФ

Інші ж поцікавилися, а чому в меню російського McDonald's немає української та кримськотатарської мови?

Реакція на повідомлення посольства РФ

Реакція на повідомлення посольства РФ

"Історія з McDonald's так зачепила посольство Росії в США, що вони запостили це до себе в твіттер з підписом: "Наступний крок - скажи паляниця?! Слово паляниця протягом Другої світової використовували українські націоналісти, щоб визначати росіян". МакПаляниця. Звучить непогано", – відмітив користувач Остап Яриш.

Твіт користувача Остап Яриш

Твіт користувача Остап Яриш

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями у мережі спалахнув скандал довкола McDonald's Україна з приводу того, що у терміналах самообслуговування відсутня російська мова.

Українці десятками мемів і жартів відреагували на ситуацію довкола компанії McDonald's.

Зокрема, скандал потужно прокоментував блогер та бізнесмен Олексій Давиденко.

РосіясоцмережіMcDonald's
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  1. /Економіка