На кону 10 млрд: Держфінмоніторинг озвучив результати роботи

Державна служба фінансового моніторингу України підготувала 194 матеріали щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, становить 10 млрд гривень, повідомляє "Урядовий портал".

"Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у першому кварталі 2019 року відомство направило до правоохоронних органів 43 таких матеріали. У них сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, становить 1,9 млрд гривень.

Держфінмоніторинг як підрозділ фінансової розвідки також здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму. Зокрема, у першому кварталі 2019 року відомство направило 25 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей підтвердив, що Україна є надійною і не вимагає проведення спеціальних контрольних заходів.

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