На Кіпрі заарештували активи Фірташа: що трапилося

Суд Кіпру наклав арешт на усе рухоме і нерухоме майно українського олігарха Дмитра Фірташа – майже на 46 млн доларів.

Забезпечувальні заходи торкнулися і головної компанії Group DF Holdings Limited, яка фактично керує всім бізнесом Фірташа, повідомляє "Коммерсант".

Приводом став позов російського банку ВТБ, якому заборгували дві структури олігарха – ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" і ТОВ "Титанові інвестиції", які є власниками низки заводів у Криму.

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За даними джерел, позов в окружний суд кіпрського міста Лімасол подали ще 20 грудня 2018 року юристи банку ВТБ і через тиждень щодо нього були прийняті забезпечувальні заходи. Позов по суті почнуть розглядати в кінці січня 2019 року.

ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" і ТОВ "Титанові інвестиції" є власниками низки великих хімічних підприємств у Криму, які займаються виробництвом діоксиду титану, що має різне застосування у різних галузях промисловості.

Позов ВТБ пов'язаний із кредитом, який ще в кінці квітня 2015 року взяли в банку відповідні компанії. Водночас уже в лютому 2016 року позичальники "забули" про свої зобов'язання, переставши проводити виплати. ВТБ звернувся до Арбітражного суду Москви із заявами про стягнення заборгованості. За рішенням суду "Юкрейніан Кемікал Продактс" зобов'язали виплатити банку 39,4 млн доларів. Крім того, за позовом ВТБ банкрутом визнали ТОВ "Титанові інвестиції". Щодо нього введена процедура спостереження, а в реєстрі вимог кредиторів борг компанії становить понад 2,5 млрд рублів (приблизно 1 млрд гривень).

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Водночас, за попередньою інформацією, фактичний банкрут "Титанові інвестиції" успішно здійснює повернення мільйонних позик компаніям, які мають відношення до структур Фірташа. За словами джерел, олігарх організував шахрайську схему з виведення із компаній-боржників російських банків грошей через підконтрольні йому кіпрські офшори.

Представники ВТБ інформацію про арешт активів Фірташа підтвердили, проте відмовилися від коментарів.

Дмитро Фірташ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташа затримали 12 березня 2014 року у столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили у слідчий ізолятор.

Однак уже 21 березня Фірташа звільнили під рекордну заставу 125 млн євро, гроші для якої, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, котрі вважаються близькими до Кремля.

У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив у екстрадиції українського олігарха в Іспанію.

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