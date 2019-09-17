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17 вересня • оновлено в 10:06
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"На грані колапсу": "Л/ДНР" забили на сполох через крах енергетики

1.3т Читати матеріал російською

У місті Стаханов Луганської області, який знаходиться під контролем терористів "ЛНР", місцеві ЗМІ повідомляють про важку ситуацію в енергетичному секторі "республіки".

"Зарплат немає вже чотири місяці, "Луганські електричні мережі" на межі колапсу", – пише в Telegram-каналі блогер Денис Казанський.

За його словами, приховувати тяжку економічну ситуацію у регіоні окупантам не допомагає навіть цензура.

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"Навіть у місцевих газетах ОРДЛО вже пишуть про тяжку економічну ситуацію. Приховувати очевидне вже не допомагає навіть цензура. Економіка сірої зони руйнується і вмирає", – повідомив Казанський.

Блогер зазначив, що Донбас захоплений людьми, які ненавидять цей регіон і його жителів.

"І всякий раз отримую нові підтвердження своїх слів. Під брехливі казки про підтримку братської Росії роками тривають знущання над людьми. А хтось ще приймає всю цю дичину за чисту монету", – резюмував Казанський.

Приховувати тяжку економічну ситуацію у регіоні окупантам не допомагає навіть цензура

Приховувати тяжку економічну ситуацію у регіоні окупантам не допомагає навіть цензура

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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Україна
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