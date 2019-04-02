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На дослідження: Путін "подарував" своїй доньці мільйони

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Фонд "Національний інтелектуальний розвиток", яким керує Катерина Тихонова (ймовірна донька Володимира Путіна), отримав від державної "Роснафти" 28 млн рублів на проведення патентних досліджень.

Видання "МБХ медіа" виявило інформацію на сайті держзакупівель. Йдеться про фонд, який працює під брендом "Иннопрактика".

Про які конкретно дослідженнях йдеться, з документації не зрозуміло. Розділ "Технічне завдання" з незрозумілих причин порожній. Відомо лише, що дослідження мають бути проведені "з урахуванням пріоритетів інноваційної діяльності компанії".

За даними ЗМІ, Катерина Тихонова — це молодша донька президента Росії. Повідомлялося, що вона захоплюється акробатичним рок-н-ролом і навіть виступає на міжнародних змаганнях.

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Катерина Тихонова

Катерина Тихонова

Факты

Тихонова є співзасновником фонду "Національний інтелектуальний розвиток", який працює спільно з Центром національного інтелектуального резерву МДУ під брендом "Иннопрактика".

За останні п'ять років фонд уклав понад 40 держконтрактів на суму приблизно 1,3 млрд рублів, майже половина цієї суми була отримана в 2017 році. Головний замовник фонду — "Роснафта" і її "дочка" "Арктичний науковий центр", які забезпечили фонду замовлень майже на 1 млрд рублів.

Катерина Тихонова

Катерина Тихонова

Сплетник

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сюжет на телеканалі "Росія" викликав сенсацію в мережі через коментар Катерини Тихонової — директора наукового інституту, яку називають донькою президента РФ. Вона розповіла про винахід російських вчених, які представили програму, нібито здатну запрограмувати підсвідомість і підготувати людину до потрібної професії.

Молодша "донька Путіна" викликала неймовірний ажіотаж в РФ. Росіяни не виключили, що спадкоємиця Володимира Путіна зібралася замінити його на посаді президента.

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Особи
Катерина ТихоноваВолодимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Крым Андрей
Крым Андрей
Сразу образуются ассоциации с Мариной Порошенко и её фонде УКФ. "В 2018 году УКФ распределил в виде грантов 161,6 млн бюджетных грн." Гранты УКФ распределяются не на открытых торгах, а по переговорной процедуре. Об этом сообщается в системе "Прозорро". "Самый скандальный проект, поддержанный УКФ, называется "Октябрь в Октябре". По нему почти полтора миллиона гривен выделены на фестиваль организуемый общественной организацией ОО "Житомир, сделай громче!". Ее глава Людмила Зубко - жена вице-премьера по вопросам ЖКХ.
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