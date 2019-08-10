На Черкащині затримали вантажний автопоїзд з рекордною вагою: опубліковані фото

Біля міста Умань у Черкаській області працівники управління "Укртрансбезпеки" затримали вантажний автопоїзд з рекордною вагою.

"На автодорозі М-05 Київ-Одеса затримано вантажний автопоїзд з вагою майже 110 тонн", – повідомляє у Facebook Служба автомобільних доріг у Черкаській області.

Представники відомства наголосили, що перевищення вагових обмежень склало майже 40 тонн.

У результаті на перевізника наклали штраф – понад 32 тисячі євро.

Працівники управління Укртрансбезпеки затримали вантажний автопоїзд з рекордною вагою Facebook Служба автомобільних доріг у Черкаській області

Перевищення вагових обмежень склало майже 40 тонн Facebook Служба автомобільних доріг у Черкаській області

Перевищення вагових обмежень склало майже 40 тонн Facebook Служба автомобільних доріг у Черкаській області

На перевізника наклали штраф – понад 32 тисячі євро Facebook Служба автомобільних доріг у Черкаській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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