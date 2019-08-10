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На Черкащині затримали вантажний автопоїзд з рекордною вагою: опубліковані фото

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Біля міста Умань у Черкаській області працівники управління "Укртрансбезпеки" затримали вантажний автопоїзд з рекордною вагою.

"На автодорозі М-05 Київ-Одеса затримано вантажний автопоїзд з вагою майже 110 тонн", – повідомляє у Facebook Служба автомобільних доріг у Черкаській області.

Представники відомства наголосили, що перевищення вагових обмежень склало майже 40 тонн.

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У результаті на перевізника наклали штраф – понад 32 тисячі євро.

Працівники управління Укртрансбезпеки затримали вантажний автопоїзд з рекордною вагою

Працівники управління Укртрансбезпеки затримали вантажний автопоїзд з рекордною вагою

Facebook Служба автомобільних доріг у Черкаській області

Перевищення вагових обмежень склало майже 40 тонн

Перевищення вагових обмежень склало майже 40 тонн

Facebook Служба автомобільних доріг у Черкаській області

Перевищення вагових обмежень склало майже 40 тонн

Перевищення вагових обмежень склало майже 40 тонн

Facebook Служба автомобільних доріг у Черкаській області

На перевізника наклали штраф – понад 32 тисячі євро

На перевізника наклали штраф – понад 32 тисячі євро

Facebook Служба автомобільних доріг у Черкаській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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Місце
Україна
Тег
Укртрансбезопасность
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Лисак Віктор
Лисак Віктор
Разделите вес груза на количество колес платформы, а их 18!!!, и получите нагрузку на колесо в 6 тонн. Что же это у нас за дороги, которые не выдерживают такой вес? Наверное надо штрафовать не перевозчика, а руководителей строителей!
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