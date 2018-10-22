На 600 грн більше: скільки вже скоро українці викладуть за комуналку

В Україні з 1 листопада комунальні підприємства і населення купуватимуть газ за ціною на 23,5% вище (8,55 грн за куб). Ще через місяць — 1 грудня — на 14-16,5% подорожчають гаряча вода й опалення. Так, у середньому суми в платіжках за комунальні послуги можуть зрости на 600 грн.

OBOZREVATEL розібрався, скільки будуть платити українці за новими тарифами.

Як зміняться суми у платіжках

Більшість українців відчують на собі різке зростання тарифів тільки з грудня. До цього моменту підприємства перерахують тарифи на опалення і гарячу воду. Наприклад, сім'я із трьох осіб у квартирі з газовою плитою до подорожчання платила за блакитне паливо майже 68,3 грн, а з 1 листопада платитиме 84,6 грн. Водночас, якщо будинок площею 90 кв.м опалюється газом, до подорожчання взимку потрібно було платити за газ приблизно 2,8 тис. грн, а з 1 листопада доведеться заплатити уже 3,4 тис. грн.

Скільки заплатимо за газ з 1 листопада:

За газову плиту: 28,2 грн за кожного члена сім'ї (було 22,9 грн).

Газову плиту і підігрів води: 46,1 грн за кожного члена сім'ї (було 37,5 грн).

За опалення: 38,4 грн за кожен квадрат площі (було 31,2 грн).

Варто враховувати, що зазначені розрахунки — приблизні. Вони грунтуються на нормативах споживання. Якщо є газовий лічильник, то платити можна не за нормативом, а за показниками фактичного споживання. Так, за нормативом опалення будинку площею 100 кв.м газом може обійтися у 3,8 тис. грн, якщо утеплити будинок, платити за лічильником і скоротити споживання на 35%, сума в платіжці знизиться до 2,5 тис. грн. Тобто, на 1,3 тис. грн у місяць!

Як довго діятимуть тарифи і коли чекати подорожчання

"Переговори із МВФ були складними. Кредитори висували вимогу прирівняти ціни на газ для населення до рівня промисловості. За таких умов платіжка рядового українця за опалення мала зрости на 60%. Уряд на це не погодився", — пояснюють у прес-службі Кабміну. Незважаючи на те, що газ подорожчає на 23,5%, вимога "прирівняти ціни" залишається актуальною. Виконувати її будуть поетапно — перед кожним наступним сезоном.

Так, на опалювальний сезон буде діяти ціна 8,55 грн за куб, а вже із травня 2019-го, за інформацією OBOZREVATEL вартість газу можуть підняти до 10,6 грн за куб. Починаючи з 2020-го ціни повністю вирівняють. Тобто, населення платитиме за таким же тарифом, як і промисловість.

Як зміняться тарифи:

З 1 листопада 2018-го — 8,55 грн за куб (було 6,95 грн).

З 1 травня 2019-го — 10,68 грн за куб.

Нову постанову, яка регулюватиме зростання цін, уряд ще не опубліковав. У документі прописано механізм підвищення тарифів. Також зобов'язання і далі підвищувати ціни пропишуть у новому меморандумі з МВФ.

Що ще подорожчає

Як розповіли OBOZREVATEL у Національній комісії в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), вартість гарячої води й опалення зросте з 1 грудня. Увесь наступний місяць чиновники разом із представниками підприємств перераховуватимуть вартість послуг.

У середньому складова газу в тарифі на опалення і гарячу воду — 65%. Так, після подорожчання блакитного палива на 23,5%, опалення і гаряча вода, залежно від міста і підприємства, зростуть у ціні на 14-16,5%. Драйвером подорожчання стане газ, проте, до цього також додасться загальна інфляція, зростання зарплат і т.д.

Для прикладу розрахуємо, скільки, згідно з нормами, сім'я із трьох осіб платила за тепло і гарячу воду до 1 грудня і скільки платитиме після. Для розрахунків використовуємо тарифи на зазначені послуги в Києві.

Як подорожчають гаряча вода і тепло з 1 грудня:

Гаряча вода: із 80,6 до 92,6 грн за куб.

Опалення: із 58,4 до 67,2 грн за квадрат.

Отже, якщо до подорожчання, згідно з нормативом, зазначена сім'я платила за гарячу воду 386 грн, то з 1 грудня сума може збільшитися до 444,8 грн. При цьому опалення квартири площею 60 кв.м за нормативом подорожчає із 3,5 до 4 тис. грн. Таким чином, подорожчання центрального опалення (ЦО) буде не настільки значним, як автономне. Водночас у Києві опалення квадратного метра житла газом обходитиметься у середньому 38,4 грн, а за допомогою ЦО — 67,2 грн. Незважаючи на більш плавне подорожчання останнього, автономне опалення — дешевше.

Як зростуть видатки на комуналку

Сім'я із трьох осіб у столичній квартирі площею 60 кв.м із 1 грудня може заплатити за комуналку на 603,1 грн більше. Так, платіжки за газ (з розрахунку на трьох осіб) додадуть 16,3 грн, гаряча вода — 58,8 грн, опалення — 528 грн. Решту тарифів (холодна вода, електроенергія, утримання будинку та прибудинкової території) найближчим часом суттєво не зміняться.

Якщо виявиться, що нові витрати — вищі 15% сукупного доходу сім'ї — варто звернутися до органів соцзахисту. Кабінет міністрів обіцяє дати субсидію усім, хто її потребує. На наступний рік на "комунальні знижки" планують витратити 55 млрд грн. Правда, варто враховувати, що за новими правилами, якщо в сім'ї є безробітний, який не зареєстрований у Центрі зайнятості, субсидію можна буде отримати тільки за рішенням спеціальної комісії. Їй доведеться доводити, що член сім'ї не працює із поважних причин, а допомога дійсно потрібна.

Для тих, хто користується субсидією, суми в платіжках не зміняться. Іншим українцям доведеться або економити, або віддавати левову частину сімейного бюджету на комуналку.

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