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22 січня • оновлено в 22:36
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Чашки і пледи по 1,5 тисячі грн: МЗС спіймали на ряді підозрілих закупівель

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Міністерство закордонних справ України з 26 грудня 2019 року по 20 січня 2020 року уклало низку угод на товари і послуги, які придбали за завищеними цінами.

Відповідні дані і ідентифікатори державних закупівель з'явилися на сайті народного депутата Олександра Дубінського.

"Сума кожного договору не перевищує 200 тисяч, що дозволяє не проводити аукціон і виключити конкуренцію. Але якщо підсумувати всі угоди, то загальна сума витрат становить понад 1,3 млн гривень", – зазначив автор матеріалу.

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МЗС спіймали на підозрілих закупівлях

МЗС спіймали на підозрілих закупівлях

Газета "День"

Для ознайомлення привели найпоказовіші закупівлі МЗС:

  • Сувенірні чашки (UA-2019-12-26-002980-b) в кількості 120 одиниць на загальну суму 189,5 тис. гривень. Середня вартість однієї виходить на рівні 1,5 тис. гривень. Постачальник: Ігор Стеколенко.

  • Пледи (UA-2019-12-26-002922-b) в кількості 125 одиниць на загальну суму 194 тисяч гривень. Постачальник: Ольга Ріка.

  • Ювелірні вироби та супутні товари (UA-2019-12-26-002952-b) в кількості 95 одиниць на загальну суму 172 тисяч гривень. Постачальник: Валерій Гаврилюк.

  • Керамічні вироби (UA-2019-12-26-002991-b) в кількості 140 одиниць на загальну суму 126,5 тисяч гривень. Постачальник: Марта Родіонова.

  • Ресторанні послуги і послуги з організації харчування в 2020 році (UA-2020-01-20-004958-c). Вартість договору склала 199 тисяч гривень. Виконавець – Катерина Кириченко.

  • Послуги з надання напоїв у 2020 році (UA-2020-01-20-005098-c). Вартість договору – 199 тисяч гривень. Виконавець – Олена Палагнюк.

  • Послуги з організації харчування в 2020 році (UA-2020-01-20-005142-c). Вартість договору – 199 тисяч гривень. Виконавець – Тетяна Дерезюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" закупила кондиціонери для пасажирських вагонів на загальну суму 28 млн 430 тисяч гривень – у 5 разів дорожче за ринкову ціну.

А Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру замовила легковий автомобіль Toyota Camry в найдорожчій комплектації за 899 тисяч гривень.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Держзакупівлі в Україні
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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