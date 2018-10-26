Скандал із вугіллям з ''Л/ДНР'': Україна викличе на килим послів Туреччини та Польщі

Через можливий продаж Росією вугілля з окупованого Донбасу у Туреччину та Польшу посли цих країн будуть викликані до Міністерства закордонних справ України.

Про це OBOZREVATEL заявив голова підкомітету з питань вугільної промисловості, депутат від "Народного фронту" Михайло Бондар. За його словами, найближчим часом буде розширена зустріч у Кабінеті міністрів щодо питання купівлі вугілля з окупованого Донбасу Польщею та Туреччиною.

"Буде зустріч з цього питання на рівні прем'єр-міністра, Кістіона (віце-прем'єр-міністр з ЖКГ. — Ред.), Насалика (міністр палива та енергетики. — Ред.), в.о міністра Оксани Маркарової. Це будуть питання щодо вугільної галузі і там обов'язково підніматимуть питання, зокрема і поставки Росією вугілля з Донбасу у Туреччину та Польщу", — заявив нардеп.

При цьому Михайло Бондар наголосив, що жорстких заходів щодо цих країн не буде, але з послами Польщі і Туреччини все ж таки поговорять.

"Я гадаю, що уряд буде однозначно реагувати на це. Ми Польщу бачимо в першу чергу як партнера, а з Туреччиною через заяви щодо Криму ми сподіваємося на співпрацю, що вони будуть на нашому боці. Різких кроків не буде, але щось таке попереджувальне, мінімум розмова з викликом послів до МЗС, може навіть до керівника уряду", - сказав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр економіки Росії Сергій Назаров визнав, що Москва продає на міжнародних ринках видобуте у "Л/ДНР" вугілля.