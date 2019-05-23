МВФ в Україні: НБУ розповів про долю місії

Місія Міжнародного валютного фонду у четвер, 23 травня, продовжила працювати в Україні.

"Місія МВФ наразі перебуває у Києві, проводяться консультації, переговори", — повідомив глава Національного банку Яків Смолій у кулуарах щорічної конференції "Комунікація центрального банку: від таємниці — до прозорості" у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з міжнародною організацією обговорюється економічна ситуація, що склалася на сьогодні.

"Щойно у нас будуть якісь новини по роботі місії, я найперше у своєму особистому акаунті у Twitter відразу це прокоментую", — заявив Смолій.

При цьому глава НБУ не уточнив дату завершення роботи місії МВФ в Україні.

Водночас Смолій додав, що на наступному тижні експерти Міжнародного валютного фонду ще перебуватимуть у країні.

Нова програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми становитиме 3,9 млрд доларів. До того ж приблизно 1,4 млрд доларів надали одразу, а решта коштів виділятиметься за підсумками піврічних переглядів програми у 2019 році.

МВФ продовжує працювати в Україні

Нагадаємо, що в Україні з вівторка, 21 травня, розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман казав, що місія планує працювати два тижні. Серед основних проблемних питань він відзначив ухвалення нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення.

МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це станеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Зокрема 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, замість скасованої статті Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Документ покладає на органи досудового розслідування обов'язок доводити правомірність отримання представником влади у власність активів і покарання за незаконне збагачення, коли немає ознак зловживання службовим становищем та хабарництва.

До президентського законопроекту народні депутати подали альтернативні ініціативи — було зареєстровано понад 10 законопроектів від парламентарів.

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