МВФ приїде в Україну: озвучені цілі візиту

Міжнародний валютний фонд у вівторок, 18 лютого, направив до Києва групу експертів.

Мета візиту – проведення технічних обговорень, йдеться у повідомленні пресслужби МВФ.

"Команда в складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання і забезпечення стабільності", – заявив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман.

Зокрема, 17 лютого завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by.

Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі $3,9 млрд, однак Україна змогла отримати лише перший транш близько $1,4 млрд.

Планувалися ще два транші, однак у зв'язку зі зміною президента і уряду після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці.

Міжнародний валютний фонд у вівторок, 18 лютого, направив до Києва групу експертів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!