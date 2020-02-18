МВФ приїде в Україну: озвучені цілі візиту

Міжнародний валютний фонд у вівторок, 18 лютого, направив до Києва групу експертів.
Мета візиту – проведення технічних обговорень, йдеться у повідомленні пресслужби МВФ.
"Команда в складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання і забезпечення стабільності", – заявив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман.
Зокрема, 17 лютого завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by.
Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі $3,9 млрд, однак Україна змогла отримати лише перший транш близько $1,4 млрд.
Планувалися ще два транші, однак у зв'язку зі зміною президента і уряду після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці.
Міжнародний валютний фонд у вівторок, 18 лютого, направив до Києва групу експертів
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна досягла домовленості (Staff Level Agreement) за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.
У Міжнародному валютному фонді назвали умовами для нового траншу Україні на $5,5 млрд ухвалення закону про неможливість повернення банків ексвласникам, врегулювання тарифів і завершення реформ.
17 січня в МВФ зажадали від України виконати поставлені раніше умови, щоб була запущена програма кредитування на $5,5 млрд.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що нова програма співпраці України з МВФ почнеться найближчими місяцями.
Десятирічні облігації зовнішньої позики, які випустила Україна, оцінено на загальну суму 1,25 млрд євро.
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