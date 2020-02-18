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18 лютого • оновлено в 10:35
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МВФ приїде в Україну: озвучені цілі візиту

1.6т
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Міжнародний валютний фонд у вівторок, 18 лютого, направив до Києва групу експертів.

Мета візиту – проведення технічних обговорень, йдеться у повідомленні пресслужби МВФ.

"Команда в складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання і забезпечення стабільності", – заявив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман.

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Зокрема, 17 лютого завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by.

Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі $3,9 млрд, однак Україна змогла отримати лише перший транш близько $1,4 млрд.

Планувалися ще два транші, однак у зв'язку зі зміною президента і уряду після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці.

Міжнародний валютний фонд у вівторок, 18 лютого, направив до Києва групу експертів

Міжнародний валютний фонд у вівторок, 18 лютого, направив до Києва групу експертів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Хозяин едет смотреть на свои потенциальные владения)))
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Питон Каа
Питон Каа
Приедут посмотреть, можно ли еще чего нибудь выдоить с обнищавшей Украины или уже не стоит связываться.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "направленной на достижение мощного роста". Мощный рост долга это да, это обеспечен)
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