МВФ повертається в Україну: стали відомі подробиці зустрічі з Зеленським

Місія Міжнародного валютного фонду готова терміново прибути до Києва для продовження переговорів після дострокових виборів до Верховної Ради і формування нового Кабінету міністрів.

Таку заяву зробив у ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 28 травня, керівник місії Рон ван Роден, передає прес-служба глави держави.

"Ми не бачимо перешкод для співпраці. Готові після парламентських виборів, після того, як буде сформовано уряд, негайно приїхати до Києва і продовжувати переговори щодо того, яким чином надавати нашу підтримку", – підкреслив ван Роден.

Прес-служба президента України

Прес-служба президента України

Прес-служба президента України

При цьому, в МВФ заявили, що до відновлення переговорів будуть проведені консультації щодо формування нового порядку денного реформ.

На думку Родена, дострокові вибори до Верховної Ради – це нова можливість для прискорення перетворень в Україні.

Крім того, керівник місії МВФ в Україні відзначив важливість продовження роботи антикорупційних інституцій – Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що Україна продовжить активну співпрацю з МВФ.

Він також виступив проти можливого дефолту і спростував інформацію, що місія МВФ залишила Україну через розпуск парламенту.

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