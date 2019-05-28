ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

МВФ повертається в Україну: стали відомі подробиці зустрічі з Зеленським

574Читати матеріал російською

Місія Міжнародного валютного фонду готова терміново прибути до Києва для продовження переговорів після дострокових виборів до Верховної Ради і формування нового Кабінету міністрів.

Таку заяву зробив у ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 28 травня, керівник місії Рон ван Роден, передає прес-служба глави держави.

"Ми не бачимо перешкод для співпраці. Готові після парламентських виборів, після того, як буде сформовано уряд, негайно приїхати до Києва і продовжувати переговори щодо того, яким чином надавати нашу підтримку", – підкреслив ван Роден.

Новини
"Є суперечливі моменти": у Зеленського прояснили долю співпраці з МВФ
МВФ повертається в Україну: стали відомі подробиці зустрічі з Зеленським

Прес-служба президента України

МВФ повертається в Україну: стали відомі подробиці зустрічі з Зеленським

Прес-служба президента України

МВФ повертається в Україну: стали відомі подробиці зустрічі з Зеленським

Прес-служба президента України

При цьому, в МВФ заявили, що до відновлення переговорів будуть проведені консультації щодо формування нового порядку денного реформ.

На думку Родена, дострокові вибори до Верховної Ради – це нова можливість для прискорення перетворень в Україні.

Крім того, керівник місії МВФ в Україні відзначив важливість продовження роботи антикорупційних інституцій – Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що Україна продовжить активну співпрацю з МВФ.

Він також виступив проти можливого дефолту і спростував інформацію, що місія МВФ залишила Україну через розпуск парламенту.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна
Теги
МВФНАБУВерховна Рада України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Конечно, ведь лохи на которых можно заработать это подарок!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки