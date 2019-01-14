"Можуть позбавити субсидії": українців попередили про нюанс із монетизацією

Механізм монетизації субсидій в Україні залишився складним — в разі збоїв у процесі виплат у людей можуть з'явиться борги, через що їх можуть позбавити субсидій.
"Нині постачальники послуг отримують дані від споживачів, відправляють їх до Мінсоцполітики, де швидко мають розрахувати суму субсидій для 5 млн господарств, подати дані до Мінфіну, отримати гроші, перерахувати їх на 5 млн рахунків в "Ощадбанку", потім банк розрахується з постачальниками", — заявив консультант з питань соцзахисту населення Інституту місцевого розвитку Антон Левицький у коментарі "Сегодня".
"Все це має працювати, як годинник, адже через збої у людей з'являться борги, їх можуть позбавити субсидій, потім доведеться довго доводити свою правоту", — додав експерт.
За його словами, фахівці пропонували спростити механізм монетизації виплат: нараховувати субсидії за середнім споживанням послуг для кожного одержувача, а після закінчення опалювального сезону коригувати їх за фактом.
"Перші підсумки будуть не раніше ніж за місяць, але те, що влада обіцяє видати грошима усе заощаджене, тішить", — резюмував незалежний експерт Андрій Никончук.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес проходитиме у три етапи.
Кошти нараховуватимуться на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово оплачуватимуться комунальні послуги. Для нарахування коштів використовуватиметься картка "Ощадбанку" або іншого держбанку. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.
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