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Морська блокада: Україну закликали дати різку відсіч Росії

2.2тЧитати матеріал російською

Україну закликали посилити морську прикордонну безпеку через агресію Росії у Чорному і Азовському морях.

Як заявив глава Держприкордонслужби Петро Цигикал, держава-агресор своїми діями створює передумови для економічної блокади морських і річкових портів України, передає прес-служба відомства.

"Крім традиційних загроз, з якими стикається будь-яка держава щодо забезпечення морської прикордонної безпеки, тривають порушення норм міжнародного морського права у виключній (морській) економічній зоні та в анексованому територіальному морі", — заявив він.

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Морська блокада: Україну закликали дати різку відсіч Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 жовтня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про термінові заходи у відповідь на російську блокаду у Чорному морі.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що українські порти зазнали більше мільярда гривень збитків через дії Росії в Азовському морі.

Місце
Україна
Об'єкти
Чорне мореАзовське мореДержавна прикордонна служба України
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Тупым рагулям напомнить, с чего все началось? Они не хотят вернуть "Норд" и извиниться? Или так и будут мрить о "жестком отпоре" ? )))
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Хозяин Хохлов, они продать его хотят. Очень куцать хота
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