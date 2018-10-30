Морська блокада: Україну закликали дати різку відсіч Росії

Україну закликали посилити морську прикордонну безпеку через агресію Росії у Чорному і Азовському морях.

Як заявив глава Держприкордонслужби Петро Цигикал, держава-агресор своїми діями створює передумови для економічної блокади морських і річкових портів України, передає прес-служба відомства.

"Крім традиційних загроз, з якими стикається будь-яка держава щодо забезпечення морської прикордонної безпеки, тривають порушення норм міжнародного морського права у виключній (морській) економічній зоні та в анексованому територіальному морі", — заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 жовтня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про термінові заходи у відповідь на російську блокаду у Чорному морі.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що українські порти зазнали більше мільярда гривень збитків через дії Росії в Азовському морі.