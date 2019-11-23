Moody's підняло Україну у важливому економічному рейтингу

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний".

Як передає "Інтерфакс-Україна", таким чином воно підтвердило довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1".

"Підтвердження рейтингів України "Caa1" відображає її значну зовнішню вразливість, хоча і показує ознаки поліпшення", – йдеться у повідомленні.

Уряд України отримав новий рейтинг

Ключовими факторами для поліпшення прогнозу агентство назвало:

Відновлення валютних резервів України, яке знижує зовнішню вразливість у контексті великих зовнішніх виплат Покращення макроекономічної стабільності країни Перспективи відновлення реформ, що підсилюють економічну стійкість країни.

Одночасно Moody's підтвердило рейтинг "Ca" з єврооблігацій на суму $3 млрд, які Україна продала Росії у грудні 2013 року і які є предметом суперечки у Лондоні між двома урядами через міжнародний збройний конфлікт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, борг України перед іноземцями досяг історичного максимуму – 100,99 млрд грн. При цьому у Зеленського пообіцяли прорив для України за рахунок продажу землі, заявивши, що це може принести мільярди доларів за перші п'ять років.

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