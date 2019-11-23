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23 листопада • оновлено в 12:41
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Moody's підняло Україну у важливому економічному рейтингу

1.3т
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Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний".

Як передає "Інтерфакс-Україна", таким чином воно підтвердило довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1".

"Підтвердження рейтингів України "Caa1" відображає її значну зовнішню вразливість, хоча і показує ознаки поліпшення", – йдеться у повідомленні.

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Ключовими факторами для поліпшення прогнозу агентство назвало:

  1. Відновлення валютних резервів України, яке знижує зовнішню вразливість у контексті великих зовнішніх виплат

  2. Покращення макроекономічної стабільності країни

  3. Перспективи відновлення реформ, що підсилюють економічну стійкість країни.

Одночасно Moody's підтвердило рейтинг "Ca" з єврооблігацій на суму $3 млрд, які Україна продала Росії у грудні 2013 року і які є предметом суперечки у Лондоні між двома урядами через міжнародний збройний конфлікт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, борг України перед іноземцями досяг історичного максимуму – 100,99 млрд грн. При цьому у Зеленського пообіцяли прорив для України за рахунок продажу землі, заявивши, що це може принести мільярди доларів за перші п'ять років.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Если не ошибаюсь Россия вообще не фигурирует в группе "С"
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Хо Хол
Хо Хол
Зрада под соусом перемоги. Рейтинг Caa1 - означает "Очень высокий кредитный риск", что подразумевает под собой риск невозврата кредитных займов. Рейтинг облигаций по 3млрд - Са, что означает "Близки к дефолту (или уже в дефолте) с небольшим шансом возврата средств". Ну и "Как сообщал OBOZREVATEL, долг Украины перед иностранцами достиг исторического максимума – 100,99 млрд грн." - вообще смех.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Подняла на чем? На X@Ю?
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