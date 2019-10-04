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6 жовтня • оновлено в 18:15
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Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну: головні пункти

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Монобільшість у Верховній Раді на пленарному засіданні у п'ятницю, 4 жовтня, схвалила програму діяльності Кабінету міністрів України.

"За" проголосували 236 народних депутатів. Згідно ст. 87 Конституції, з цього моменту уряд не може бути розпущено протягом року.

"Проти" проголосувала в основному "Опозиційна платформа – За життя".

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Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну: головні пункти

Скріншот з відео

Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну: головні пункти

Скріншот з відео

Відзначимо, програму презентував прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він подякував нардепам за спільну роботу.

"Але є одна обставина, яка, на мій погляд, має поступово йти в минуле. Це так званий режим форсування, ви називаєте його "турборежим". Це ненормально. Ми повинні були ухвалювати закони дуже швидко і на рівні уряду, і на рівні парламенту. І ми дякуємо вам за це. Але на майбутнє ми повинні побудувати роботу системно, щоб показати приклад, як український уряд і парламент можуть бути передбачуваними для суспільства і бізнесу", – додав він.

У Раді затвердили програму Кабміну

У Раді затвердили програму Кабміну

Скріншот з відео

Гончарук окреслив мету уряду – зростання економіки за 5 років на 40%, додавши, що це реально, якщо наступного року зростання буде 5%, а потім – щороку по 7%. За його словами, цьому сприятиме підвищення рівня економічних свобод.

Що передбачено програмою діяльності Кабміну

Серед головних напрямків роботи уряд визначив розвиток людського капіталу та економіки, євроінтеграцію, безпеку і рівень комфорту життя громадян.

Держава буде постійно інвестувати в науку, освіту і культуру і створювати якісний і доступний сервіс для людей.

Уряд планує зростання економіки на 40%, що дозволить створити 1 млн нових робочих місць, встановити прожитковий мінімум на рівні 4200 грн.

У Раді затвердили програму Кабміну

У Раді затвердили програму Кабміну

lb.ua

Крім того, уряд прагне, щоб витрати кожної сім'ї на комунальні послуги не перевищували 15% її доходу.

Одним із маркерів ефективної роботи встановлюється приїзд "швидкої" або поліції протягом 10 хвилин у місті і 20 – за його межами.

Програма уряду передбачає також реконструкцію і будівництво 24 000 км доріг і переведення в онлайн 100% державних послуг.

Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну

Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну

Поіменне голосування за програму Кабміну

Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну: головні пункти
Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну: головні пункти
Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну: головні пункти
Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну: головні пункти
Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну: головні пункти
Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну: головні пункти
Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну: головні пункти
Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну: головні пункти
Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну: головні пункти
Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну: головні пункти
Монобільшість у Раді затвердила програму Кабміну: головні пункти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше програма розвитку, представлена Гончаруком 30 вересня, нарвалася на шквал критики в мережі.

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Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України Партія Слуга народу
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Прям як Китай
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Кстати, если в следующем году на 5%, а потом каждый год по 7%, то за 5 лет получится 37,6%. Даже в такой мелочи на##ать не забывает. Но главное конечно не это. 5% в год... 7% в год.... Хоxлы, вас за полных идиотов держат. Заслуженно?
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
За 5 лет на 40% ???? :о)))))))))))))))))))
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