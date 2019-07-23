Moneyval відзначив прогрес України в боротьбі з відмиванням доходів: перший звіт

Українська делегація надала звіт про боротьбу з відмиванням грошей в країні під час 58-го пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи (MONEYVAL) в Страсбурзі.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, учасникам розповіли про те, які заходи вживає Україна з метою удосконалення системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Зокрема мова йде про:

прогрес у відношенні заходів по боротьбі з корупцією (створення Антикорупційного суду)

створення і функціонування нових державних органів (Агентства з питань розшуку та повернення активів, а також Державного бюро розслідувань)

законодавчі ініціативи та ін.

"Ключовим питанням для України в рамках зазначеного засідання був захист 1-го звіту про прогрес за результатами п'ятого раунду взаємної оцінки України і затвердження його Комітетом MONEYVAL. Робота по підготовці цього Звіту тривала понад рік і завершилася його затвердженням 18 липня 2019 року на пленарній сесії Комітету MONEYVAL", - сказано в повідомленні.

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Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський заявив, що звіт демонструє послідовні кроки, які робить наша держава на шляху до підвищення ефективності національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Другий Звіт про прогрес України в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму буде розглянуто у 2020 році.

MONEYVAL coe.int

"Варто зазначити, що ключовим елементом демонстрації подальшого прогресу України є прийняття Верховною Радою України змін до законодавства в сфері фінансового моніторингу, якими буде імплементована 4-Директива ЄС по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також рекомендації Комітету MONEYVAL", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей підтвердив, що Україна є надійною і не вимагає проведення спеціальних контрольних заходів.

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