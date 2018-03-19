Монетизація пільг на проїзд в Україні: названа головна проблема

Експерт громадської компанії "Європатруль" В'ячеслав Коновалов заявив, що в місцевих бюджетах на 2018 рік не передбачені кошти на компенсацію пільговикам проїзду в громадському транспорті.

"Як місцева влада без бюджетних розписів фінансуватиме монетизацію пільг?" - цитує Коновалова "Апостроф".

За оцінками експерта з економічного аналізу та транспортної інфраструктуру аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ярослава Пилипчука, на компенсацію пільг буде щорічно йти з бюджету близько 2 млрд гривень.

"Сьогодні в країні приблизно 10 млн пільговиків, при цьому на кожного з них на місяць, за попередніми розрахунками, буде витрачатися приблизно 200 гривень. Відповідно, або ці кошти повинні будуть вишукувати місцеві органи влади, або вони будуть компенсуватися держбюджетом", - заявив Пилипчук.

У зв'язку з цим експерти мають серйозні сумніви в можливості реалізувати прийняту урядом програму монетизації пільг.

Як повідомляв "Обозреватель", рішення про монетизацію пільгового проїзду в транспорті Кабмін прийняв 14 березня.