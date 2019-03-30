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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
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Мобільні оператори в Україні переглянуть тарифи: чого чекати і що буде з цінами

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Українські оператори мобільного зв'язку почали відмовлятися від 4-тижневої тарифікації. Після втручання Антимонопольного комітету, гіганти зв'язку відходять від практики оформлення пакетів на 4 тижні (28 днів), замість повноцінного місяця. Принаймні такий крок вже зробили у Vodafone.

Що це означає і скільки буде коштувати мобільний зв'язокрозбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • Антимонопольний комітет вирішив розібратися з рішенням мобільних операторів перейти з "місячного тарифного плану" на 4-тижневий;

  • Фінальний висновок АМКУ прийме 15 квітня, але, наприклад, Vodafone вже повернув старі терміни для тарифів;

  • Така ситуація не вплине на ціну мобільного зв'язку. Тому очікувати підвищення не варто.

Місяць, а не 4 тижні

У вересні 2018 року Антимонопольний комітет України розпочав розслідування факту зміни трьома найбільшими мобільними операторами країни — Kyivstar, Vodafone Україна і lifecell — розрахункового періоду в тарифних планах. На думку АМКУ, оператори приблизно в один момент перевели основні тарифні пакети на 28 днів. До цього абонентська плата нараховувалася за календарний місяць — 30 або 31 день.

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Тобто фактично щороку користувачі послуг повинні були переплачувати за повноцінний 13-й місяць, адже щомісяця додавалися 2-3 зайвих дні. Це спонукало АМКУ втрутитися і розібратися, чому основні оператори зв'язку вирішили різко змінити свої тарифні пакети.

Фінальне засідання щодо цього питання відбудеться 15 квітня, відповідно рішення про подальший розвиток подій буде прийняте вже через 2 тижні. Правда, деякі оператори вирішили не чекати висновків АМКУ і самостійно повернули старі тарифи.

У коментарі OBOZREVATEL прес-секретар Vodafone Вікторія Павловська підтвердила, з 22 березня оператор змінив тарифи з 28 днів до календарного місяця.

"Ми вже внесли зміни в актуальні тарифи — з 22 березня тарифи лінійки Vodafone SuperNet: Vodafone SuperNet Start, Vodafone SuperNet Pro, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo, а також Vodafone Family і Vodafone Family Plus діють місяць, а не 4 тижні, як було раніше. Сьогодні — це найбільш вигідні на ринку пропозиції", — пояснила Павловська.

Мобільні оператори в Україні переглянуть тарифи: чого чекати і що буде з цінами

У lifecell, навпаки, вирішили почекати висновок регулятора. Представник департаменту комунікації оператора Ніна Ломакіна заявила, що компанія дотримується нинішніх правил і поки не має наміру змінювати тариф.

"Компанія lifecell хотіла б зазначити, що на сьогодні рішення АМКУ щодо питання 28-денного терміну дії пакету послуг немає. Компанія дотримується вимог законодавства і надає всю необхідну інформацію відповідно до офіційних запитів Комітету та уповноважених, а також завжди бере участь у відкритих діалогах із ними. Додаткові коментарі наша компанія зможе надати після офіційного рішення АМКУ", — роз'яснила позицію Ломакіна.

Мобільні оператори в Україні переглянуть тарифи: чого чекати і що буде з цінами

Чекають відповіді від АМКУ і в Kyivstar. Там OBOZREVATEL підтвердили, що свою правову позицію виклали у відповідь на запит регулятора.

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"Kyivstar сподівається на об'єктивне, зважене рішення, з урахуванням того, що абоненти нашої компанії були проінформовані про всі зміни належним чином", — підкреслили в прес-службі.

Мобільні оператори в Україні переглянуть тарифи: чого чекати і що буде з цінами

Мобільний зв'язок подорожчає?

Причина зниження терміну дії пакетів операторів — збитки від девальвації гривні. Порівняно з 2008 роком доходи операторів, номіновані в твердій валюті, впали у 5 разів, капіталізація — у 8-9 разів.

За словами експерта в сфері інформатизації Романа Хіміча, на сьогодні дохід з одного абонента в Україні залишається найнижчим в Європі і одним із найнижчих у світі. У цій ситуації оператори намагаються по можливості уникнути перегляду номінальних цін і маніпулюють умовами надання послуг.

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"Регулярні підвищення тарифів на 30-50%, які так обурюють споживачів, виливаються в набагато більш скромне підвищення щомісячних витрат, приблизно 15-20% у рік. Це пояснюється тим, що абоненти відповідають на підвищення тарифів міграцією на дешевші пропозиції, відмовою від інших SIM-карт, переходом до інших операторів", — пояснив OBOZREVATEL експерт.

Водночас, на його думку, відмова від 4-тижневої тарифікації не спровокує підвищення тарифів. "Немає прямого зв'язку між номінальними тарифами і фактичними витратами. Існують механізми, які згладжують ефект будь-яких різких кроків", — підкреслив Хіміч.

Мобільні оператори в Україні переглянуть тарифи: чого чекати і що буде з цінами

У нинішній ситуації АМКУ де-факто займається питаннями, за які повинна відповідати НКРЗІ та Держпродспоживслужба. Розгляд таких питань розтягується навіть не на місяці, а на роки.

"Те, що АМКУ покладе край використанню 4-тижневого інтервалу тарифікації — це чудова новина. Але буквально місяць тому lifecell, наприклад, в одному зі своїх тарифів ввів 6-тижневий інтервал. Ця гра в кішки-мишки триває вже багато років і кінця-краю їй не видно. Очевидно, що АМКУ не може самостійно вирішити цю проблему", — підсумував експерт.

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Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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