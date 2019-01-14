Мінус $3 млрд капіталізації: ринок криптовалют різко обвалився

Вартість ринку криптовалют у понеділок, 14 січня, впала на 3 млрд доларів. Таким чином, капіталізація цифрових грошей знизилася зі 121 млрд доларів до 118 млрд доларів.

Востаннє вона була такою ж низькою у середині грудня, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, за останню добу всі найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 2,2-5,9%.

Середня ринкова вартість біткоїна впала на 2,2%, до 3586 доларів; Ripple – на 2,3%, до 0,32 долара; Ethereum – на 5,9%, до 118,4 долара; Bitcoin Саsh – на 5,8%, до 126,4 долара; EOS – на 5,1%, до 2,3 долара.

У результаті капіталізація біткоїна знизилася до 62,7 млрд доларів, Ripple – до 13,3 млрд доларів, Ethereum – до 12,3 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 2,2 млрд доларів, а EOS – до 2,1 млрд доларів.

Курс біткоїна CoinMarketCap

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної із жовтня 2017 року. Відтоді популярна криптовалюта втратила ще приблизно 1000 доларів. Із незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки — річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!