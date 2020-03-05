В ЄС зняли санкції з Азарова і Ставицього: що з Януковичем

В Євросоюзі зняли санкції з прем'єра-втікача Миколи Азарова і ексміністра енергетики Едуарда Ставицького. При цьому штрафи проти експрезидента Віктора Януковича продовжили.

Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк. "Санкції проти Януковича і ще 9 осіб були офіційно продовжені міністрами ЄС. Двоє людей зі списку видалені", – написав журналіст.

Санкції проти Януковича

Повідомляється, що санкції скасовано стосовно колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та ексміністра енергетики Едуарда Ставицького.

Крім Віктора Януковича під санкціями залишився його син Олександр. Міжнародні штрафи проти них продовжено на 12 місяців.

The misappropriation sanctions against #Yanukovych and 9 others have now been officially prolonged by EU ministers. Two removed. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 5, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент-утікач Віктор Янукович та його так звана сім'я, яка налічує 56 осіб із найближчого оточення, вивели з України $40 млрд державних активів.

У грудні 2018 року влада Швейцарії продовжила на рік заморожування активів Януковича і наближених до нього осіб.

У лютому 2019 року повідомлялося, що бюджет України отримає 1,5 млрд гривень від спеціальної конфіскації коштів злочинної організації експрезидента.

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