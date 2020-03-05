Головна Новини
5 березня • оновлено в 13:00
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В ЄС зняли санкції з Азарова і Ставицього: що з Януковичем

13.1т
Читати матеріал російською

В Євросоюзі зняли санкції з прем'єра-втікача Миколи Азарова і ексміністра енергетики Едуарда Ставицького. При цьому штрафи проти експрезидента Віктора Януковича продовжили.

Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк. "Санкції проти Януковича і ще 9 осіб були офіційно продовжені міністрами ЄС. Двоє людей зі списку видалені", – написав журналіст.

Санкції проти Януковича

Санкції проти Януковича

Повідомляється, що санкції скасовано стосовно колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та ексміністра енергетики Едуарда Ставицького.

Крім Віктора Януковича під санкціями залишився його син Олександр. Міжнародні штрафи проти них продовжено на 12 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Санкції проти українських чиновників" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Санкції проти українських чиновників
Особи
Віктор Янукович Олександр Янукович Микола Азаров Едуард Ставицький
Теги
Європейський Союз санкции
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
18
10
Смішно
16
Цікаво
5
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дудко Олег
Дудко Олег
Ещё лет десять упорного напряжённого труда и страна вернётся к экономическим показателям, которые были при Януковиче. Ну, кроме сумасшедших долгов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Paruhol Semen
Paruhol Semen
опять мощная истерика?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Тупые вуйки за 6(шесть!)лет,имея всю полноту власти, сбу, прокуратуру итд, не в состоянии были даже слепить правдоподобные дела против янека и компании, чтобы в них европейцам было не стыдно поверить. Нация победившего кретинизма.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Уверен на 100%,что и против Янека все санкции снимут в конце концов, хотя и жаль.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги