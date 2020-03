В ЄС зняли санкції з Азарова і Ставицього: що з Януковичем

В Євросоюзі зняли санкції з прем'єра-втікача Миколи Азарова і ексміністра енергетики Едуарда Ставицького. При цьому штрафи проти експрезидента Віктора Януковича продовжили.

Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк. "Санкції проти Януковича і ще 9 осіб були офіційно продовжені міністрами ЄС. Двоє людей зі списку видалені", – написав журналіст.

Повідомляється, що санкції скасовано стосовно колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та ексміністра енергетики Едуарда Ставицького.

Крім Віктора Януковича під санкціями залишився його син Олександр. Міжнародні штрафи проти них продовжено на 12 місяців.

