Мінімалка – 300 доларів: Гройсман озвучив спосіб

В Україні вже через два роки можна збільшити мінімальну зарплату вдвічі.

Про це заявив в ефірі ICTV прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, зростання економіки дасть можливість збільшити мінімальну зарплату до 300 доларів.

"Хотілося б, щоб кожна людина, яка працює, мала можливість прийти в магазин і купити те, що потрібно. За найближчі два роки ми можемо досягти розміру мінімальної зарплати в 300 доларів", – сказав Гройсман.

За його словами, друкарський верстат – це не сценарій роботи уряду.

"Тільки економіка – за рахунок детінізації та інвестицій", – сказав він.

Володимир Гройсман

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня підвищать прожитковий мінімум для всіх вікових категорій. До нього прив'язані субсидії, мінімальні пенсії, аліменти, виплати солдатам-строкової і навіть деякі штрафи і податкові пільги. Щоб прожитковий мінімум залишався на одному рівні, кілька разів на рік його підвищують щоб компенсувати зростання цін в країні.

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