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Мінімалка – 300 доларів: Гройсман озвучив спосіб

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В Україні вже через два роки можна збільшити мінімальну зарплату вдвічі.

Про це заявив в ефірі ICTV прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, зростання економіки дасть можливість збільшити мінімальну зарплату до 300 доларів.

"Хотілося б, щоб кожна людина, яка працює, мала можливість прийти в магазин і купити те, що потрібно. За найближчі два роки ми можемо досягти розміру мінімальної зарплати в 300 доларів", – сказав Гройсман.

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За його словами, друкарський верстат – це не сценарій роботи уряду.

"Тільки економіка – за рахунок детінізації та інвестицій", – сказав він.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня підвищать прожитковий мінімум для всіх вікових категорій. До нього прив'язані субсидії, мінімальні пенсії, аліменти, виплати солдатам-строкової і навіть деякі штрафи і податкові пільги. Щоб прожитковий мінімум залишався на одному рівні, кілька разів на рік його підвищують щоб компенсувати зростання цін в країні.

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Особа
Володимир Гройсман
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Этот не хороший человек,всё"завтраками" кормит-падло
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Потрясти олигархов....прекратить контрабанду на таможне, убрать коррупцию..или хотя бы начать все это , а не рваться всем этим порохотимошенкорабиновичам и прочим тварям
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
это да,только буханка хлеба будет стоить полтора доллара,а проезд в трамвае доллар.
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