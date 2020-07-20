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Мінфін відмовився дати 4,5 млрд гривень на завершення "стіни Яценюка"

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Економіка
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Мінфін відмовився дати 4,5 млрд гривень на завершення 'стіни Яценюка'

У Мінфіні відмовили Держприкордонслужбі у виділенні 4,5 млрд грн на проєкт "Стіна". Getty

Міністерство фінансів не погодило проєкт Держприкордонслужби щодо збільшення до 4,5 млрд гривень фінансування будівництва "Стіни" на кордоні з Росією.

Про це з посиланням на відповідь міністерства ДПСУ повідомила громадська організація StateWatch.

У документі йдеться, що запропонований прикордонниками обсяг фінансування проєкту “Стіна” на 2020-2025 роки в сумі 4,5 млрд грн перевищує той, що визначений у чинному розпорядженні у 3,8 рази, або на 3,3 млрд грн.

"Якщо Кабмін підтримає такі пропозиції, загальна сума витрат на “Стіну” зросте до 6,2 млрд грн. У Міністерстві фінансів наголошують, що подальший розгляд проєкту збільшення фінансування неможливий без надання Держприкордонслужбою детальних фінансово-економічних розрахунків, а також звітної інформації про виконання проєкту “Стіна” за минулий період з 2015 року, та з урахуванням прогнозних макроекономічних показників на середньостроковий період", – йдеться у публікації.

У Мінфіні вважають, що першочергового фінансування потребують заходи щодо запобігання поширенню COVID-19.

Мінфін відмовився дати 4,5 млрд гривень на завершення "стіни Яценюка"

Мінфін відмовився дати 4,5 млрд гривень на завершення "стіни Яценюка"

Мінфін відмовився дати 4,5 млрд гривень на завершення "стіни Яценюка"

Мінфін відмовився дати 4,5 млрд гривень на завершення "стіни Яценюка"

Водночас у Міністерстві економіки та Держгеокадастрі заявили, що не мають зауважень щодо збільшення фінансування проєкту. В обох органах влади запропоновані прикордонниками зміни погодили без зауважень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завершення будівництва стіни на кордоні між Україною і Росією збираються перенести на 2025 рік.

Зазначимо, що у 2019 році приватна фірма ТОВ "Будцентр Витязь" отримала 20 мільйонів гривень авансу з рахунку Державного казначейства за продовження робіт з облаштування кордону з Російською Федерацією.

Державна прикордонна служба запропонувала Кабінету міністрів виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво проєкту "Стіна" на кордоні з Росією.

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