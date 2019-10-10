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10 жовтня • оновлено в 21:33
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"Програли Коломойському": Мінфін потрапив у скандал із ПриватБанком

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Міністерство фінансів опублікувало пресреліз про програш справи щодо повернення акцій ПриватБанку колишнім власникам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.

Однак незабаром відповідне повідомлення, яке опублікували на офіційному сайті відомства, видалили, передає liga.net.

Зокрема, Мінфін, Національний банк і ПриватБанк інформували про те, що збираються оскаржити в апеляції рішення Господарського суду Києва від 8 жовтня.

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Йдеться про судове провадження за позовом Коломойського і його кіпрської компанії Triantal Investments.

Вони добиваються повернення акцій ПриватБанку і вимагають визнати недійсним договір купівлі-продажу фінустанови у процесі націоналізації.

Водночас 8 жовтня Госпсуд Києва у закритому режимі завершив розгляд зустрічного позову ПриватБанку щодо справи і назначив дебати між сторонами конфлікту на 17 жовтня.

Міністерство фінансів опублікувало пресреліз про програш справи щодо повернення акцій ПриватБанку колишнім власникам

Міністерство фінансів опублікувало пресреліз про програш справи щодо повернення акцій ПриватБанку колишнім власникам

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

  • У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

  • Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, у результаті чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

  • ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

  • Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

  • Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

  • 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
ПриватБанк Міністерство фінансів
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Georg Georgi
Georg Georgi
Kolomoiski, Medvechuk. Axmetov i podobnie, poka ne zaberut vse nedvijimiost i dvijimost na Ukraine nechego xoroshego ne jdat, oni obakrali i obkradivaiyt grajdan ukraini, a vlast molchit...
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Мир Миру
Мир Миру
Акції Коломойському і Ко не можуть бути повернуті до повного погашення реструктурузованих боргів підприємств, пов"язаних із групою "Приват". Інакше банк знову опиниться на межі банкрутства з усіма наслідками для вкладників, а фінансова система країни буде дестабілізована.
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