"Програли Коломойському": Мінфін потрапив у скандал із ПриватБанком

Міністерство фінансів опублікувало пресреліз про програш справи щодо повернення акцій ПриватБанку колишнім власникам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.

Однак незабаром відповідне повідомлення, яке опублікували на офіційному сайті відомства, видалили, передає liga.net.

Зокрема, Мінфін, Національний банк і ПриватБанк інформували про те, що збираються оскаржити в апеляції рішення Господарського суду Києва від 8 жовтня.

Йдеться про судове провадження за позовом Коломойського і його кіпрської компанії Triantal Investments.

Вони добиваються повернення акцій ПриватБанку і вимагають визнати недійсним договір купівлі-продажу фінустанови у процесі націоналізації.

Водночас 8 жовтня Госпсуд Києва у закритому режимі завершив розгляд зустрічного позову ПриватБанку щодо справи і назначив дебати між сторонами конфлікту на 17 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, у результаті чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.