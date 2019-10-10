"Програли Коломойському": Мінфін потрапив у скандал із ПриватБанком

Міністерство фінансів опублікувало пресреліз про програш справи щодо повернення акцій ПриватБанку колишнім власникам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.
Однак незабаром відповідне повідомлення, яке опублікували на офіційному сайті відомства, видалили, передає liga.net.
Зокрема, Мінфін, Національний банк і ПриватБанк інформували про те, що збираються оскаржити в апеляції рішення Господарського суду Києва від 8 жовтня.
Йдеться про судове провадження за позовом Коломойського і його кіпрської компанії Triantal Investments.
Вони добиваються повернення акцій ПриватБанку і вимагають визнати недійсним договір купівлі-продажу фінустанови у процесі націоналізації.
Водночас 8 жовтня Госпсуд Києва у закритому режимі завершив розгляд зустрічного позову ПриватБанку щодо справи і назначив дебати між сторонами конфлікту на 17 жовтня.
Міністерство фінансів опублікувало пресреліз про програш справи щодо повернення акцій ПриватБанку колишнім власникам
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.
У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, у результаті чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.
Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.
Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.
24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.
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