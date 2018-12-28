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Мінфін отримав доступ до банківської таємниці і персональних даних українців

10.7тЧитати матеріал російською

Міністерство фінансів отримало доступ до банківської таємниці, персональних даних, реєстрів та автоматизованих інформаційних і довідкових систем в Україні.

Безперешкодний доступ до персональних даних відомству надали для верифікації та моніторингу пенсій, допомоги, пільг, субсидій та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, повідомляє "Юрліга".

Право на отримання відповідної інформації Міністерству фінансів надали з метою забезпечення адресності та недопущення призначення, нарахування або здійснення неправомірних соціальних виплат.

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Для отримання і обробки персональних даних Міністерство фінансів не вимагає отримання на це попередньої згоди індивідів, проте обробка цієї інформації повинна здійснюватися із дотриманням законодавства про захист персональних даних.

Порядок здійснення верифікації та моніторингу пенсій, допомоги, пільг, субсидій та інших соціальних виплат визначить Кабмін.

Мінфін отримав доступ до банківської таємниці і персональних даних українців

Нагадаємо, що за підрахунками Міністерства соціальної політики, майже 1 млн домогосподарств в Україні приховують реальні доходи, щоб отримувати субсидії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні держава заборгувала із пільг та субсидій населенню для оплати житлово-комунальних послуг 8,3 млрд грн. 60% цієї заборгованості вже прострочені.

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Тарифи ЖКГ і субсидіїПенсія в Україні
Місце
Україна
Тег
Міністерство фінансів
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минин евген
минин евген
превращаемся в кацапстан.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
минин евген, мне пох. у меня все доходы легальные.
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