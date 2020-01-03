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3 січня • оновлено в 13:50
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Міністр економіки та його заступники отримали рекордні премії

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Зарплата міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова в листопаді 2019 року склала 64,3 тис. гривень (після сплати податків).

Відповідна сума вказана з урахуванням премій у розмірі 381,7% від посадового окладу. Про це Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства повідомило, відповідаючи на запит НВ.

Зокрема, у вересні Милованову нарахували премії у розмірі 345% від посадового окладу, в жовтні – 587,5%, в листопаді – 381,7%, у грудні – 373,75%.

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Зарплата міністра економіки в вересні-листопаді склала 91,1 тис. гривень (після сплати податків).

Таким чином, всі заступники Милованова отримали більше, ніж він. Більше за всіх заробив заступник міністра Тарас Качка – 157,3 тис. гривень.

Зарплата міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова в листопаді 2019 року склала 64,3 тис. гривень

Зарплата міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова в листопаді 2019 року склала 64,3 тис. гривень

НВ

Зарплата міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова в листопаді 2019 року склала 64,3 тис. гривень

Зарплата міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова в листопаді 2019 року склала 64,3 тис. гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата у розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

  • 12 497 гривень у 2020 році;

  • 14 187 гривень у 2021 році;

  • 16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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