Мільярди гривень із митниці проходять повз держбюджет: у чому причина

У середу, 15 серпня, о 13:30 в УНІАН громадська організація "СТОП корупції" проведе прес-конференцію на тему: "Не контрабандою єдиною: чому мільярди гривень із митниці проходять повз державний бюджет".

"Уряд декларує Програму дій "Україна без контрабанди", спрямовану на боротьбу з контрабандою та тіньовими потоками, натомість схеми взаємодії з нечесними митниками і правоохоронцями кристалізувалися та дедалі більше спустошують бюджет. Не викорінили систему поборів із підприємців. Нікуди не зникли посередники, які вирішують питання", - зазначають організатори прес-конференції.

Під час заходу обговорюватимуться наступні питання:

- наслідки мінімізації митної вартості товарів - мільярди недоотриманих надходжень до бюджету України;

- реальні історії підприємців про зловживання у ДФС;

- як функціонує система посередників та "рішал";

- мораторій на вивезення лісу: захист національних інтересів чи експрес-метод розвитку тіньового ринку;

- законопроект про зниження вартості розмитнення автомобілів на європейських номерах: чи зламає це схеми ввозу "євроблях".

Спікери: координатор проекту "Стоп корупції" Роман Бочкала, правозахисник "Стоп корупції" Ігор Бондарчук, юрист "Стоп корупції" Володимир Юрко, голова Рівненського відділення "Стоп корупції" Сергій Микитюк, керівник проектного офісу "Стоп корупції" Леонід Волошенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. Тел. 0676722229.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава уряду Володимир Гройсман продемонстрував моторошні масштаби контрабанди лісу в Україні.