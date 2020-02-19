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19 лютого • оновлено в 20:05
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Милованов пообіцяв зробити села України багатими: озвучені терміни і плани

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Кабмін планує за найближчі п'ять років створити 200 тисяч нових робочих місць в селах і підняти зарплати до міських показників.

Про це повідомив 19 лютого міністр економіки Тимофій Милованов в Facebook, підкресливши, що "українські села повинні бути багатими".

"Ми плануємо вирівняти рівень заробітної плати за середнім рівнем по країні – з 85% до 100%", – написав міністр, пообіцявши більше можливостей для розвитку жителів села до 2024 року.

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"Шляхом залучення прямих інвестицій у сільське господарство; збільшення переліку програм державної підтримки; створення спеціального фонду; бізнес-інкубатори для 5000 учасників, які готові створювати малі та середні підприємства; нові механізми для кооперації; підтримку виробників органічної продукції; заходи ОТГ для підвищення комфорту жителів.

Для розвитку села важливою є реформа ринку праці, яка дозволить захистити права людей. Ми прагнемо легалізувати та зменшити бюрократію за тими видами трудових відносин (наприклад, сезонні роботи), які зараз, по факту, поза правовим полем. Українське село буде успішним тоді, коли люди будуть успішними та багатими", – заявив Милованов.

Милованов пообіцяв зробити села України багатими

Милованов пообіцяв зробити села України багатими

Як писав OBOZREVATEL, в 2020 році в Україні найпростіше буде знайти роботу айтішники, продажнику, піарнику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику або робочому (слюсарю, штукатуру, вантажникові і так далі).

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Робота в Україні Зарплати в Україні
Особа
Тимофій Милованов
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Гоша Злой
Гоша Злой
после продажи земли будет как в Аргентине. все скупят агрокорпорации, зальют поля пестицидами для выращивания чего-нибудь супер рентабельного. а через 20-30 лет, когда земля истощится, ее забросят.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, вас наепуют, вы это понимаете? пора бы уже на 30 лет незалежности и поумнеть...
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
после продажи земли,сел с каждым годом,будет все меньше,обслуга транснациональных агрокорпораций ,будет работать вахтовым методом,а проживать в модульных строениях ,которые будут перемещать по мере необходимости,мелких фермеров просто выдавят,ну может за редким исключением,выращивающих что то штучное и мегарентабельное.,так что селу гаплык,еще два десятка лет,это если оптимистично.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Фантомаск Разбушевальцман, не, местных будут на прополке моркови использовать... почему нет?
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