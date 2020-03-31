Милованов назвав виправданим жорсткий карантин і пояснив чому

Жорсткий карантин економічно виправданий. Без нього Україні доведеться заплатити дорожче – людськими життями.

Про це написав у Facebook екс-міністр економіки Тимофій Милованов.

"Жорсткий карантин може дозволити зберегти людські життя вартістю від $160 до $360 млрд. Це більше річного ВВП України (~ $160 млрд у 2020 році). Тому, навіть, якщо повні економічні втрати від жорсткого карантину будуть дорівнювати річному ВВП України, карантин є економічно виправданим", – написав він.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський позначив три сценарії перебігу пандемії:

Сценарій А. До 5% хворих одночасно.

Сценарій Б. 25% хворих одночасно.

Сценарій В. 50% хворих одночасно.

"Президент сказав, що медична система впорається в разі сценарію А, але не впорається при інших сценаріях. Для простоти, припустимо в Україні знаходиться 40 млн осіб. Тобто, медична система може одночасно приймати 5% від 40 млн – 2 млн осіб.

Також, припустимо, якщо система не справляється з коронавірусом, то від коронавірусу помре 2% від тих людей, які не отримують медичну допомогу. У сценарії Б – це 160 тис. осіб (2% від 10 млн, які захворіють, мінус 2 млн, які отримають медичну допомогу, тобто 8 млн). У сценарії В – це 360 тис. осіб (додатково ще 200 тис. – 5% від додаткових 10 млн людей, які не отримають медичну допомогу)", – підрахував Милованов.

Карантин в Україні

Він зазначив, що економісти часто використовують вартість життя в розрахунках безпеки, інженерної, військової, медичної.

"У США використовують оцінку від декількох мільйонів доларів до $14,5 млн. Але ми бідніша країна і наш номінальний ВВП менше приблизно у 20 разів. Нехай економічна вартість життя людини в Україні у 10 разів менша – $1 млн в середньому. Тоді, в сценарії Б, вартість втраченого людського життя $160 млрд, а в сценарії В – $360 млрд", – сказано в повідомленні.

За словами Милованова, якщо поставити оцінку вартості життя менше, в півмільйона доларів, то втрати стають відповідно $80 і $180 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавірусу по країні. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин, можливо, буде значно ослаблений менш ніж через два-три місяці після його введення. Для цього потрібно запускати економіку країни, щоб забезпечити українців роботою.

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