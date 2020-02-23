Мільйонну зарплату Коболєва запропонували прив'язати до "мінімалки"

Зарплати керівників державних компаній в Україні необхідно прив'язати до розміру мінімальної зарплати.
Таку думку висловив в ефірі ObozTV політичний діяч, екс-прем'єр-міністр України (2001-2002) Анатолій Кінах, коментуючи мільйонні заробітки глави НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.
"Коболєв – менеджер, взятий на роботу відповідно до контракту з державою. За рахунок деяких рішень Стокгольмського арбітражу на користь України в судових позовах до "Газпрому" і Російської Федерації, ми нараховуємо там, що Україна повинна отримати від "Газпрому" близько 2,9 млрд доларів. Рішенням наглядової ради виписується премія менеджменту в мільйони доларів", – зазначив Кінах.
За його словами, Коболєв перерахував частину премії ще до того, як "Газпром" дав згоду перерахувати ці мільярди доларів на рахунок "Нафтогазу".
Колишній прем'єр закликав прив'язати зарплати керівництва держкомпаній до існуючих в Україні соціальних стандартів.
"Я б брав за основу мінімальну зарплату. Як це є в розвинутих країнах, коефіцієнт оплати менеджера досить високого рівня – це 8-10 мінімальних зарплат. Близько 40-45 тис. грн на місяць – і цього достатньо", – вважає політик.
"Це не тільки фінансове питання, є і серйозний моральний фактор. Коли так звані менеджери отримують щомісяця мільйони гривень в умовах, коли середня зарплата в Україні сягає 12-13 тис. грн на місяць, це неприпустимо", – додав він.
Андрій Коболєв
24tv.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв за 2018 рік заробив 286,5 млн грн. Більша частина зазначеної суми (261 млн грн) – премія за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Всього топ-менеджмент "Нафтогазу" отримав 29 млн доларів премії за контрактом – 1% від сплачених "Газпромом" 2,9 млрд доларів.
Щомісячний оклад глави НАК "Нафтогаз України" становить 1,041 млн грн.
Президент України Володимир Зеленський зажадав вирішити питання з захмарними зарплатами міністрів та інших топ-менеджерів.
Андрій Коболєв заявив, що найпростіший спосіб зменшити йому розмір зарплати і премії – повернути назад отримані від "Газпрому" мільярди.
Кабінет міністрів попросив виконавчу раду "Нафтогазу" призупинити виплату мільйонних премій топ-менеджменту за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.
Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.
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