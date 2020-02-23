Мільйонну зарплату Коболєва запропонували прив'язати до "мінімалки"

Зарплати керівників державних компаній в Україні необхідно прив'язати до розміру мінімальної зарплати.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV політичний діяч, екс-прем'єр-міністр України (2001-2002) Анатолій Кінах, коментуючи мільйонні заробітки глави НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

"Коболєв – менеджер, взятий на роботу відповідно до контракту з державою. За рахунок деяких рішень Стокгольмського арбітражу на користь України в судових позовах до "Газпрому" і Російської Федерації, ми нараховуємо там, що Україна повинна отримати від "Газпрому" близько 2,9 млрд доларів. Рішенням наглядової ради виписується премія менеджменту в мільйони доларів", – зазначив Кінах.

За його словами, Коболєв перерахував частину премії ще до того, як "Газпром" дав згоду перерахувати ці мільярди доларів на рахунок "Нафтогазу".

Колишній прем'єр закликав прив'язати зарплати керівництва держкомпаній до існуючих в Україні соціальних стандартів.

"Я б брав за основу мінімальну зарплату. Як це є в розвинутих країнах, коефіцієнт оплати менеджера досить високого рівня – це 8-10 мінімальних зарплат. Близько 40-45 тис. грн на місяць – і цього достатньо", – вважає політик.

"Це не тільки фінансове питання, є і серйозний моральний фактор. Коли так звані менеджери отримують щомісяця мільйони гривень в умовах, коли середня зарплата в Україні сягає 12-13 тис. грн на місяць, це неприпустимо", – додав він.

Андрій Коболєв 24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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