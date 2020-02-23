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23 лютого • оновлено в 14:09
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Мільйонну зарплату Коболєва запропонували прив'язати до "мінімалки"

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Зарплати керівників державних компаній в Україні необхідно прив'язати до розміру мінімальної зарплати.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV політичний діяч, екс-прем'єр-міністр України (2001-2002) Анатолій Кінах, коментуючи мільйонні заробітки глави НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

"Коболєв – менеджер, взятий на роботу відповідно до контракту з державою. За рахунок деяких рішень Стокгольмського арбітражу на користь України в судових позовах до "Газпрому" і Російської Федерації, ми нараховуємо там, що Україна повинна отримати від "Газпрому" близько 2,9 млрд доларів. Рішенням наглядової ради виписується премія менеджменту в мільйони доларів", – зазначив Кінах.

За його словами, Коболєв перерахував частину премії ще до того, як "Газпром" дав згоду перерахувати ці мільярди доларів на рахунок "Нафтогазу".

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Колишній прем'єр закликав прив'язати зарплати керівництва держкомпаній до існуючих в Україні соціальних стандартів.

"Я б брав за основу мінімальну зарплату. Як це є в розвинутих країнах, коефіцієнт оплати менеджера досить високого рівня – це 8-10 мінімальних зарплат. Близько 40-45 тис. грн на місяць – і цього достатньо", – вважає політик.

"Це не тільки фінансове питання, є і серйозний моральний фактор. Коли так звані менеджери отримують щомісяця мільйони гривень в умовах, коли середня зарплата в Україні сягає 12-13 тис. грн на місяць, це неприпустимо", – додав він.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

24tv.ua

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Теми
Підвищення зарплат і пенсій Зарплати в Україні Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Андрій Коболєв Анатолій Кінах
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" зарплата Газпром
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