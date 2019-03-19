Мільйони боргів: у "ДНР" розповіли про провал масштабного проекту

"Донецький електротехнічний завод" із лютого простоює без роботи, а єдиний трамвай, який підприємство мало виготовити, так і не був до кінця зібраний.

"Завод працював, завдяки перепрофілюванню – був завантажений. Люди отримували зарплату в повному обсязі. Після зупинки проекту через відсутність фінансування, завод протягнув на старих замовленнях до лютого поточного року, з лютого завод простоює", – повідомив колишній "міністр промисловості і торгівлі ДНР" Олексій Грановський у Facebook.

За його словами, виробництво зупинилося через відсутність фінансування, і грошей не вистачило навіть на те, щоб закінчити збирання трамваю "Я – донецький", який планували випустити на рейки ще в минулому році.

"Заборгованість за заробітною платою на сьогодні складає близько 6 мільйонів рублів (2,5 мільйона гривень)", – підсумував Грановський.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про запуск у Донецьку власного виробництва трамваїв. Курирували цей проект найближчий соратник ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка – Олександр Тимофєєв (на прізвисько Ташкент), а також "міністр" Олексій Грановський.

Олексій Грановський Facebook

Олексій Грановський Facebook

Олексій Грановський Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі управління економікою остаточно перейшли в структуру "Внешторгсервис". Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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