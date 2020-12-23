Микитась заявив, що особисто дав "Слугам народу" $2 млн готівкою
Колишній народний депутат, очільник скандальної будівельної компанії "Укрбуд" Максим Микитась уперше визнав, що профінансував виборчу кампанію "слуг народу" в Києві на 2 мільйони доларів.
"З квітня 2019 року В'ячеслав Мармиш (колишній головний юрист "Укрбуду". – Ред.) без мого відома почав контактувати з різними людьми, мабуть, вже тоді задумав пограбування компанії. Він звів мене з Андрієм Холодовим, який зараз народний депутат "Слуги народу", – заявив в інтерв'ю "Цензору" Микитась – підозрюваний у справі про заволодіння майном під час будівництва квартир для військовослужбовців Національної гвардії.
За його словами, через Холодова Мармишу пообіцяли підтримку в Офісі президента України.
"Мармиш втягнув мене в фінансування виборчої кампанії "слуг народу" в Києві. Майборода сам викинув наше з ним листування у WhatsApp в інтернет, на канал Джокера. Там є така табличка: "СН – 700". Це означає, я передав 700 тисяч доларів "слугам народу", – зазначив очільник "Укрбуду".
Микитась підкреслив, що загальна сума, яку Мармиш передав Холодову, склала 2 мільйони доларів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
1 грудня детективи НАБУ оголосили Максиму Микитасю про підозру у вчиненні нових злочинів у справі держкомпанії "Укрбуд".
У причетності до корупції підозрюють також заступника голови Офісу президента з питань правоохоронних органів Олега Татарова.
Ще одного фігуранта – заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ Костянтина Добоноса – ВАКС взяв під варту (з альтернативою внесення 1 млн гривень застави) 2 грудня.
НАБУ провело обшуки у справі про хабарі будівельної компанії "Укрбуд" в структурах колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.
Крім того, Микитась відшкодував до держбюджету 50 млн гривень збитків у справі "Укрбуду".
ЗМІ повідомили, що Микитась відбуває свій домашній арешт у маєтку в селі Гнідин Київської області.