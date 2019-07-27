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Зарплати вчителям піднімуть, але... У Зеленського розповіли про "пастку" Кабміну

7.6т Читати матеріал російською

Нова влада виконає рішення чинного Кабінету міністрів і підвищить зарплати вчителям в 2020 році, хоча це загрожує "діркою в бюджеті на 25 млрд гривень".

Про це заявив в ефірі ObozTV експерт з питань освіти з команди президента Володимира Зеленського, кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" (№11 у списку) Сергій Бабак.

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За його словами, зарплати вчителям потрібно піднімати "однозначно", і це буде одним із головних завдань нової команди.

Однак при цьому Бабак вважає, що постанова Кабміну, яке передбачає підвищення оплати праці педагогів на рекордні 20-70% в 2020 році, створює "дірку в бюджеті" в розмірі 25 млрд гривень.

"Ми ці гроші знайдемо. У будь-якому випадку. Зарплати будуть підніматися", – пообіцяв кандидат в нардепи.

"Але це така розтяжка (шнур, за допомогою якого організовують міни-пастки. – Ред.), на яку ставиться новий уряд – якщо ти не зможеш знайти 25 млрд, то не зможеш підняти зарплати. І минулий Кабінет міністрів скаже: ну ми ж піднімали, а вони не змогли", – додав він.

У команді Зеленського пообіцяли знайти гроші, щоб підняти зарплати педагогам

У команді Зеленського пообіцяли знайти гроші, щоб підняти зарплати педагогам

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Так, постановою передбачено такі мінімальні оклади:

  • в 2020-му - 2,5 прожиткових мінімуми;

  • в 2021-му - 3 прожиткових мінімуми;

  • у 2022-му - 3,5 прожиткових мінімуми;

  • в 2023-му - 4 прожиткових мінімуми.

Прожитковий мінімум станом на липень 2019 року становить 1 936 грн.

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Теми
Зарплати в Україні школа Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Сергій Бабак Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
школа зарплата Міносвіти бюджет
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Ну що, вчителі, агітували-голосували за обіцянки?! Через 3 роки і надалі матимете 4 мінімалки = 8 тис. гр. = 300дол.?! Нагадую, що в Україні вже в 2019році середня зарплата 9-10 тис.гр. Наголосували...
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